DE
FR
Abonnieren

F1-Kalender 2025
In Baku wird das letzte Saisondrittel eröffnet

Erstmals seit dem GP von Saudi-Arabien von Ende April verschiebt sich die Formel 1 wieder nach Asien. Nach 16 gefahrenen Rennen in diesem Jahr startet in Baku das letzte Saisondrittel. Hier gibts alle Termine der F1-Saison 2025.
Publiziert: 06:00 Uhr
|
Aktualisiert: vor 54 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Oscar Piastri ist weiterhin WM-Leader.
Foto: IMAGO/Jay Hirano

Darum gehts

  • Insgesamt 24 Rennen in 21 Ländern auf fünf Kontinenten
  • Sechs Sprintrennen, darunter ein neues in Spa
  • Saisonabschluss in Abu Dhabi anfangs Dezember
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Der Formel-1-Kalender der Saison 2025

Noch immer hallt die aufsehenerregende Stallorder von McLaren beim GP von Monza nach, als Piastri für einen Fehler bei Norris' Boxenstopp büssen musste. Dieses Wochenende gehts in Baku am Kaspischen Meer um die nächsten Punkte, wobei der kürzlich gestrafte Piastri seinen Vorsprung in der WM auf Norris ausbauen und seinem ersten Titel einen Schritt näher kommen möchte. Erstmals seit Mitte Mai reist jedoch nicht McLaren, sondern Verstappen als Sieger des letzten GPs an. Dies dürfte Piastri jedoch wenig kümmern, schliesslich sitzt er nach wie vor im besseren Auto. Zudem siegte er in Baku vergangenes Jahr mit über zehn Sekunden Vorsprung.

Bevorstehende F1-Rennen

RundeDatumGP vonUhrzeit (MEZ)
1721. SeptemberAserbaidschan, Baku13 Uhr
185. OktoberSingapur, Singapur14 Uhr
1919. OktoberUSA, Austin21 Uhr
2026. OktoberMexiko, Mexiko-Stadt21 Uhr
219. NovemberBrasilien, São Paulo18 Uhr
2222. NovemberLas Vegas, Las Vegas5 Uhr
2330. NovemberKatar, Lusail17 Uhr
247. DezemberVAE, Abu Dhabi14 Uhr
Mehr zur Formel 1
Bearman vor GP-Sperre – Verstappen muss aufpassen
Strafenkatalog der FIA
Bearman vor GP-Sperre – Verstappen muss aufpassen
Ferrari hat Ziele geändert – warum zögert Mercedes?
Baku wird zum Gradmesser
Ferrari hat Ziele geändert – warum zögert Mercedes?
Das dreckige Millionenspiel um Mitarbeiter
Formel-1-Inside
Der wildeste Grand Prix
Das dreckige Millionenspiel um Mitarbeiter
Das Programm zum F1-GP von Baku mit allen Startzeiten
Rennstart zum Zmittag
Das Programm zum F1-GP von Baku mit allen Startzeiten

Vergangene F1-Rennen

RundeDatumGP vonSieger 2025
116. MärzAustralien, MelbourneLando Norris (Gb)
223. MärzChina, ShanghaiOscar Piastri (Aus)
36. AprilJapan, SuzukaMax Verstappen (Ho)
413. AprilBahrain, SakhirOscar Piastri (Aus)
520. AprilSaudi-Arabien, JeddahOscar Piastri (Aus)
64. MaiMiami, MiamiOscar Piastri (Aus)
718. MaiEmilia-Romagna, ImolaMax Verstappen (Ho)
825. MaiMonaco, Monte-CarloLando Norris (Gb)
91. JuniSpanien, BarcelonaOscar Piastri (Aus)
1015. JuniMontreal, KanadaGeorge Russell (Gb)
1129. JuniÖsterreich, SpielbergLando Norris (Gb)
126. JuliGrossbritannien, SilverstoneLando Norris (Gb)
1327. JuliBelgien, SpaOscar Piastri (Aus)
143. AugustUngarn, HungaroringLando Norris (Gb)
1531. AugustNiederlande, ZandvoortOscar Piastri (Aus)
167. SeptemberItalien, MonzaMax Verstappen (Ho)

Die Sprintrennen 2025 auf einen Blick

Auch in der Saison 2025 gibt es wieder sechs Sprintrennen, wobei Spielberg durch Spa ersetzt wurde. Wie im Vorjahr stehen je drei vor und nach der Sommerpause (4.–31. August.) an. 

Bevorstehende Sprintrennen

DatumSprintrennen vonUhrzeit (MEZ)
18. OktoberUSA, Austin19 Uhr
8. NovemberBrasilien, São Paulo19.30 Uhr
29. NovemberKatar, Lusail15 Uhr

Vergangene Sprintrennen

DatumSprintrennen vonSieger 2025
22. MärzChina, ShanghaiLewis Hamilton (Gb)
3. MaiMiami, MiamiLando Norris (Gb)
26. JuliBelgien, SpaMax Verstappen (Ho)

F1 in 2025: Vier Urgesteine und jede Menge Stadtkurse

Im F1-Kalender 2025 finden sich total 24 Rennen, darunter Urgesteine wie Monza, Silverstone, Spa oder Monaco, auf denen bereits in der ersten offiziellen FIA-Formel-1-Saison von 1950 gefahren wurde. Gleichzeitig gibt es mit Aserbaidschan, Katar, Saudi-Arabien, Miami und Las Vegas fünf Strecken, die keine zehn Jahre alt sind. Die jüngste im diesjährigen Kalender ist Las Vegas, wo die F1 erst 2023 ihr Debüt feierte. 

Sie zählt zudem mit sieben weiteren zu den Stadtkursen (Australien, Saudi-Arabien, Miami, Monaco, Kanada, Aserbaidschan, Singapur), wodurch bereits heute jedes dritte Rennen in städtischer Umgebung stattfindet. Im Rennkalender von 2026 kommt mit Madrid ein weiteres dazu. 

Im Schnitt umfasst ein F1-Rennen dieses Jahr 60 Runden und 17 Kurven, die durchschnittliche Rennlänge etwas über 305 km. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen