Darum gehts
- Insgesamt 24 Rennen in 21 Ländern auf fünf Kontinenten
- Sechs Sprintrennen, darunter ein neues in Spa
- Saisonabschluss in Abu Dhabi anfangs Dezember
Der Formel-1-Kalender der Saison 2025
Noch immer hallt die aufsehenerregende Stallorder von McLaren beim GP von Monza nach, als Piastri für einen Fehler bei Norris' Boxenstopp büssen musste. Dieses Wochenende gehts in Baku am Kaspischen Meer um die nächsten Punkte, wobei der kürzlich gestrafte Piastri seinen Vorsprung in der WM auf Norris ausbauen und seinem ersten Titel einen Schritt näher kommen möchte. Erstmals seit Mitte Mai reist jedoch nicht McLaren, sondern Verstappen als Sieger des letzten GPs an. Dies dürfte Piastri jedoch wenig kümmern, schliesslich sitzt er nach wie vor im besseren Auto. Zudem siegte er in Baku vergangenes Jahr mit über zehn Sekunden Vorsprung.
Bevorstehende F1-Rennen
|Runde
|Datum
|GP von
|Uhrzeit (MEZ)
|17
|21. September
|Aserbaidschan, Baku
|13 Uhr
|18
|5. Oktober
|Singapur, Singapur
|14 Uhr
|19
|19. Oktober
|USA, Austin
|21 Uhr
|20
|26. Oktober
|Mexiko, Mexiko-Stadt
|21 Uhr
|21
|9. November
|Brasilien, São Paulo
|18 Uhr
|22
|22. November
|Las Vegas, Las Vegas
|5 Uhr
|23
|30. November
|Katar, Lusail
|17 Uhr
|24
|7. Dezember
|VAE, Abu Dhabi
|14 Uhr
Vergangene F1-Rennen
|Runde
|Datum
|GP von
|Sieger 2025
|1
|16. März
|Australien, Melbourne
|Lando Norris (Gb)
|2
|23. März
|China, Shanghai
|Oscar Piastri (Aus)
|3
|6. April
|Japan, Suzuka
|Max Verstappen (Ho)
|4
|13. April
|Bahrain, Sakhir
|Oscar Piastri (Aus)
|5
|20. April
|Saudi-Arabien, Jeddah
|Oscar Piastri (Aus)
|6
|4. Mai
|Miami, Miami
|Oscar Piastri (Aus)
|7
|18. Mai
|Emilia-Romagna, Imola
|Max Verstappen (Ho)
|8
|25. Mai
|Monaco, Monte-Carlo
|Lando Norris (Gb)
|9
|1. Juni
|Spanien, Barcelona
|Oscar Piastri (Aus)
|10
|15. Juni
|Montreal, Kanada
|George Russell (Gb)
|11
|29. Juni
|Österreich, Spielberg
|Lando Norris (Gb)
|12
|6. Juli
|Grossbritannien, Silverstone
|Lando Norris (Gb)
|13
|27. Juli
|Belgien, Spa
|Oscar Piastri (Aus)
|14
|3. August
|Ungarn, Hungaroring
|Lando Norris (Gb)
|15
|31. August
|Niederlande, Zandvoort
|Oscar Piastri (Aus)
|16
|7. September
|Italien, Monza
|Max Verstappen (Ho)
Die Sprintrennen 2025 auf einen Blick
Auch in der Saison 2025 gibt es wieder sechs Sprintrennen, wobei Spielberg durch Spa ersetzt wurde. Wie im Vorjahr stehen je drei vor und nach der Sommerpause (4.–31. August.) an.
Bevorstehende Sprintrennen
|Datum
|Sprintrennen von
|Uhrzeit (MEZ)
|18. Oktober
|USA, Austin
|19 Uhr
|8. November
|Brasilien, São Paulo
|19.30 Uhr
|29. November
|Katar, Lusail
|15 Uhr
Vergangene Sprintrennen
|Datum
|Sprintrennen von
|Sieger 2025
|22. März
|China, Shanghai
|Lewis Hamilton (Gb)
|3. Mai
|Miami, Miami
|Lando Norris (Gb)
|26. Juli
|Belgien, Spa
|Max Verstappen (Ho)
F1 in 2025: Vier Urgesteine und jede Menge Stadtkurse
Im F1-Kalender 2025 finden sich total 24 Rennen, darunter Urgesteine wie Monza, Silverstone, Spa oder Monaco, auf denen bereits in der ersten offiziellen FIA-Formel-1-Saison von 1950 gefahren wurde. Gleichzeitig gibt es mit Aserbaidschan, Katar, Saudi-Arabien, Miami und Las Vegas fünf Strecken, die keine zehn Jahre alt sind. Die jüngste im diesjährigen Kalender ist Las Vegas, wo die F1 erst 2023 ihr Debüt feierte.
Sie zählt zudem mit sieben weiteren zu den Stadtkursen (Australien, Saudi-Arabien, Miami, Monaco, Kanada, Aserbaidschan, Singapur), wodurch bereits heute jedes dritte Rennen in städtischer Umgebung stattfindet. Im Rennkalender von 2026 kommt mit Madrid ein weiteres dazu.
Im Schnitt umfasst ein F1-Rennen dieses Jahr 60 Runden und 17 Kurven, die durchschnittliche Rennlänge etwas über 305 km.