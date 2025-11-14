Nach der Nati-Pause nimmt auch die Swiss League den Spielbetrieb wieder auf. Hier gehts zur aktuellen Tabelle.

1/4 Arosa mit Louis Betschmann (l.) ist einziger Aufsteiger in der neuen Swiss-League-Saison. Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Die aktuelle Tabelle der Swiss League

Swiss League 25/26 Mannschaft SP TD PT 1 HC Thurgau 17 27 38 2 HC La Chaux-de-Fonds 17 13 34 3 HC Sierre 18 20 33 4 EHC Olten 18 28 32 5 EHC Visp 17 0 30 6 GCK Lions 17 7 29 7 EHC Chur 19 2 27 8 EHC Winterthur 18 -10 24 9 EHC Basel 19 -14 19 10 EHC Arosa 16 -23 15 11 Bellinzona Snakes 16 -50 7 Playoffs

Nur für die Top-8 geht die Saison länger als im Februar

Die Swiss League startete am 9. September in die Saison 2025/26. Mit dem ersten Ligaspiel wurde auch gleich das Rennen auf die Top-8 lanciert, die zur Teilnahme an den Playoffs (ab 24. Februar) berechtigt. Bis es so weit ist, steht jedoch erst einmal die Ligaquali mit insgesamt 50 Spielen pro Team an. Dabei wird fünfmal gegen jeden Verein gespielt.

Durch den letztjährigen Aufstieg des EHC Arosa in die Swiss League starten neu elf Mannschaften in der zweithöchsten Liga. Für jene, die sich am Ende der Regular Season auf den Rängen 9, 10 und 11 befinden, endet die Saison. Eine Relegation gibts diese Saison keine. Für alle anderen Mannschaften gehts im gewohnten Playoff-Modus um den Titel.