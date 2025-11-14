1/4
Arosa mit Louis Betschmann (l.) ist einziger Aufsteiger in der neuen Swiss-League-Saison.
Foto: Marc Schumacher/freshfocus
Die aktuelle Tabelle der Swiss League
Swiss League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Thurgau
17
27
38
2
HC La Chaux-de-Fonds
17
13
34
3
HC Sierre
18
20
33
4
EHC Olten
18
28
32
5
EHC Visp
17
0
30
6
GCK Lions
17
7
29
7
EHC Chur
19
2
27
8
EHC Winterthur
18
-10
24
9
EHC Basel
19
-14
19
10
EHC Arosa
16
-23
15
11
Bellinzona Snakes
16
-50
7
Playoffs
Nur für die Top-8 geht die Saison länger als im Februar
Die Swiss League startete am 9. September in die Saison 2025/26. Mit dem ersten Ligaspiel wurde auch gleich das Rennen auf die Top-8 lanciert, die zur Teilnahme an den Playoffs (ab 24. Februar) berechtigt. Bis es so weit ist, steht jedoch erst einmal die Ligaquali mit insgesamt 50 Spielen pro Team an. Dabei wird fünfmal gegen jeden Verein gespielt.
Durch den letztjährigen Aufstieg des EHC Arosa in die Swiss League starten neu elf Mannschaften in der zweithöchsten Liga. Für jene, die sich am Ende der Regular Season auf den Rängen 9, 10 und 11 befinden, endet die Saison. Eine Relegation gibts diese Saison keine. Für alle anderen Mannschaften gehts im gewohnten Playoff-Modus um den Titel.