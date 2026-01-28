DE
Saison 2025/26
Die aktuelle Tabelle der Swiss League

Trotz zuletzt zweier Niederlagen in den letzten drei Spielen bleibt Sierre Leader in der Swiss League. Hier gehts zur aktuellen Tabelle.
Publiziert: 09:22 Uhr
|
Aktualisiert: 09:25 Uhr
Sierre bleibt Tabellenführer in der Swiss League.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Swiss League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Sierre
HC Sierre
44
82
91
2
HC La Chaux-de-Fonds
HC La Chaux-de-Fonds
44
32
85
3
HC Thurgau
HC Thurgau
41
38
80
4
EHC Visp
EHC Visp
43
18
77
5
EHC Basel
EHC Basel
43
21
76
6
EHC Chur
EHC Chur
42
16
72
7
EHC Olten
EHC Olten
44
28
69
8
GCK Lions
GCK Lions
44
0
64
9
EHC Winterthur
EHC Winterthur
40
-31
43
10
Bellinzona Snakes
Bellinzona Snakes
43
-101
27
11
EHC Arosa
EHC Arosa
44
-103
24
Playoffs

Nur für die Top-8 geht die Saison länger als im Februar

Die Swiss League startete am 9. September in die Saison 2025/26. Mit dem ersten Ligaspiel wurde auch gleich das Rennen auf die Top-8 lanciert, die zur Teilnahme an den Playoffs (ab 24. Februar) berechtigt. Bis es so weit ist, steht jedoch erst einmal die Ligaquali mit insgesamt 50 Spielen pro Team an. Dabei wird fünfmal gegen jeden Verein gespielt.

Durch den letztjährigen Aufstieg des EHC Arosa in die Swiss League starten neu elf Mannschaften in der zweithöchsten Liga. Für jene, die sich am Ende der Regular Season auf den Rängen 9, 10 und 11 befinden, endet die Saison. Eine Relegation gibts diese Saison keine. Für alle anderen Mannschaften gehts im gewohnten Playoff-Modus um den Titel. Für nächste Saison kommts definitiv zu Änderungen. Denn: Mitte Dezember gab Winterthur bekannt, dass es sich Ende Saison aus der Liga zurückziehen wird.

