Die aktuelle Tabelle der Swiss League
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Sierre
44
82
91
2
HC La Chaux-de-Fonds
44
32
85
3
HC Thurgau
41
38
80
4
EHC Visp
43
18
77
5
EHC Basel
43
21
76
6
EHC Chur
42
16
72
7
EHC Olten
44
28
69
8
GCK Lions
44
0
64
9
EHC Winterthur
40
-31
43
10
Bellinzona Snakes
43
-101
27
11
EHC Arosa
44
-103
24
Nur für die Top-8 geht die Saison länger als im Februar
Die Swiss League startete am 9. September in die Saison 2025/26. Mit dem ersten Ligaspiel wurde auch gleich das Rennen auf die Top-8 lanciert, die zur Teilnahme an den Playoffs (ab 24. Februar) berechtigt. Bis es so weit ist, steht jedoch erst einmal die Ligaquali mit insgesamt 50 Spielen pro Team an. Dabei wird fünfmal gegen jeden Verein gespielt.
Durch den letztjährigen Aufstieg des EHC Arosa in die Swiss League starten neu elf Mannschaften in der zweithöchsten Liga. Für jene, die sich am Ende der Regular Season auf den Rängen 9, 10 und 11 befinden, endet die Saison. Eine Relegation gibts diese Saison keine. Für alle anderen Mannschaften gehts im gewohnten Playoff-Modus um den Titel. Für nächste Saison kommts definitiv zu Änderungen. Denn: Mitte Dezember gab Winterthur bekannt, dass es sich Ende Saison aus der Liga zurückziehen wird.