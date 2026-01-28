Trotz zuletzt zweier Niederlagen in den letzten drei Spielen bleibt Sierre Leader in der Swiss League. Hier gehts zur aktuellen Tabelle.

Die aktuelle Tabelle der Swiss League

Swiss League 25/26 Mannschaft SP TD PT 1 HC Sierre 44 82 91 2 HC La Chaux-de-Fonds 44 32 85 3 HC Thurgau 41 38 80 4 EHC Visp 43 18 77 5 EHC Basel 43 21 76 6 EHC Chur 42 16 72 7 EHC Olten 44 28 69 8 GCK Lions 44 0 64 9 EHC Winterthur 40 -31 43 10 Bellinzona Snakes 43 -101 27 11 EHC Arosa 44 -103 24 Playoffs

Nur für die Top-8 geht die Saison länger als im Februar

Die Swiss League startete am 9. September in die Saison 2025/26. Mit dem ersten Ligaspiel wurde auch gleich das Rennen auf die Top-8 lanciert, die zur Teilnahme an den Playoffs (ab 24. Februar) berechtigt. Bis es so weit ist, steht jedoch erst einmal die Ligaquali mit insgesamt 50 Spielen pro Team an. Dabei wird fünfmal gegen jeden Verein gespielt.

Durch den letztjährigen Aufstieg des EHC Arosa in die Swiss League starten neu elf Mannschaften in der zweithöchsten Liga. Für jene, die sich am Ende der Regular Season auf den Rängen 9, 10 und 11 befinden, endet die Saison. Eine Relegation gibts diese Saison keine. Für alle anderen Mannschaften gehts im gewohnten Playoff-Modus um den Titel. Für nächste Saison kommts definitiv zu Änderungen. Denn: Mitte Dezember gab Winterthur bekannt, dass es sich Ende Saison aus der Liga zurückziehen wird.