Erst der Bieler Ersatzgoalie stellt den ZSC vor Probleme

Die ZSC Lions verdaddeln gegen Biel fast eine 4:1-Führung, stellen dann aber doch den siebten Sieg im siebten Spiel sicher.

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Für die Seeländer beginnt der Match katastrophal, nacheinander finden sich Iakovenko und Zryd auf der Strafbank wieder. Was der ZSC sogleich zu zwei Toren nutzt, Lehtonen trifft bei doppelter Überzahl, Lammikko bei einfacher – zweimal hatte Baltisberger Biel-Goalie Säteri vor dem Tor die Sicht genommen. Und als Ex-ZSC’ler Trutmann anschliessend Balcers Geleitschutz gibt, steht es bereits 3:0. Der Arbeitstag von Säteri ist damit nach nicht einmal sieben Minuten beendet, Östlund kommt im Tor zu seiner Biel-Premiere.

Besserung bringt diese Massnahme vorerst nur kurzfristig, Hofer verkürzt beim ersten Bieler Powerplay, aber postwendend erhöht Strömwall für den ZSC auf 4:1. Die neu formierte Linie mit dem Schweden, Balcers und Grant funktioniert grandios. Dazu ist Lehtonen an den ersten drei Toren beteiligt. Im Rahmen der Ausländer-Rotation ist der Platz von Frödén an diesem Abend auf der Tribüne.

Dabei war vor dem Spiel auf Bieler Seite eine gewisse Hoffnung da, weil die neue Attraktion Skinner nach seiner Verletzungspause das Comeback gibt und wieder sechs Ausländer zur Verfügung stehen. Aber zumindest reissen sich die Seeländer ab dem zweiten Drittel am Riemen, sind besser in den Zweikämpfen und begehen weniger Fehler. Und schaffen gegen ein nun plötzlich ziemlich pomadiges Zürich fast die Wende. Als Aeschbach ZSC-Goalie Hrubec ein Ei ins Nest legt, steht es plötzlich nur noch 4:3 – und diese Partie ist wieder komplett offen. Auch dank Ersatzgoalie Östlund, der Eigenwerbung betreibt.

Schliesslich können die Zürcher ihren siebten Sieg im siebten Spiel doch noch eintüten. Dank Neuverpflichtung Knak, dem in Überzahl sein sechster Saisontreffer gelingt. Zryd sieht dabei ein Lions-Tor zum dritten Mal an diesem Abend von der Strafbank aus. Malgin macht anschliessend den Deckel drauf. Darauf, eine Partie ohne Zwischenbaisse herunterzuspielen, warten die Tabellenstürmer aber weiterhin. Das sind Sorgen, mit denen der ZSC zweifellos leben kann.

Fans: 9938

Tore: 3. Lehtonen (Strömwall, Balcers/PP2) 1:0. 5. Lammikko (Lehtonen/PP) 2:0. 7. Balcers (Grant, Lehtonen) 3:0. 13. Hofer (Iakovenko, Sever/PP) 3:1. 15. Strömwall (Weber, Grant) 4:1. 25. Sablatnig (Christen, Skinner) 4:2. 35. Aeschbach (Vermin, Zwerger) 4:3. 46. Knak (Malgin/PP) 5:3. 58. Malgin 6:3 (ins leere Tor).

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