DE
FR
Abonnieren

Verletzung am Unterkörper
SCL Tigers müssen mehrere Wochen auf Erni verzichten

Samuel Erni zog sich in der Vorbereitung eine Unterkörperverletzung zu. Er fehlt den Tigers etwa acht bis zehn Wochen.
Publiziert: 10:33 Uhr
|
Aktualisiert: 10:45 Uhr
Kommentieren
1/4
Samuel Erni fällt etwa acht bis zehn Wochen aus.
Foto: Pius Koller
RMS_Portrait_AUTOR_1056.JPG
Björn LindroosRedaktor Sport

Bisher liefen die SCL Tigers in der laufenden Saison noch ohne Samuel Erni (35) auf. Und das wird auch für einige Zeit so bleiben. Wie der Klub am Montag mitteilt, fällt der Verteidiger weiter rund acht bis zehn Wochen aus.

Erni zog sich gegen Ende der Saisonvorbereitung eine Verletzung am Unterkörper zu. Die beiden letzten Testspiele absolvierte er noch, seither stand der Schweizer nicht mehr auf dem Eis.

Erni spielt seit 2017 für Langnau und absolvierte vergangene Saison 47 Spiele für die Tigers. Zuvor war er in der National League auch schon für den EV Zug aktiv.

Noch näher dran an den SCL Tigers
Tigers.png

Füge jetzt die SCL Tigers deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Tippspiel zur Hockey-WM
Blick_Eishockey-Tippspiel_300x250px.jpg
RMS

Melde dich jetzt an bei unserem Tippspiel zur Hockey-WM in der Schweiz! Tritt gegen unsere Hockey-Experten an, bilde deine eigene Tipp-Gruppe oder miss dich einfach mit der gesamten Community.

Jeder Tipp zählt, denn nicht nur die besten drei Tipperinnen und Tipper erhalten einen Preis. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden zusätzlich noch Tombolapreise verlost. Hier gibts mehr Infos.

Blick_Eishockey-Tippspiel_300x250px.jpg
RMS

Melde dich jetzt an bei unserem Tippspiel zur Hockey-WM in der Schweiz! Tritt gegen unsere Hockey-Experten an, bilde deine eigene Tipp-Gruppe oder miss dich einfach mit der gesamten Community.

Jeder Tipp zählt, denn nicht nur die besten drei Tipperinnen und Tipper erhalten einen Preis. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden zusätzlich noch Tombolapreise verlost. Hier gibts mehr Infos.

Jetzt mitmachen
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
6
12
18
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
6
1
11
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
6
-2
9
4
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
6
-3
9
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
6
0
8
6
HC Ajoie
HC Ajoie
6
-1
8
7
EV Zug
EV Zug
4
6
7
8
SC Bern
SC Bern
4
3
7
9
EHC Biel
EHC Biel
5
4
7
10
HC Davos
HC Davos
6
-4
7
11
Lausanne HC
Lausanne HC
5
-4
6
12
SCL Tigers
SCL Tigers
6
-4
6
13
EHC Kloten
EHC Kloten
6
-7
6
14
HC Lugano
HC Lugano
4
-1
5
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
21411191 Logo_SCL_Tigers
SCL Tigers
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        21411191 Logo_SCL_Tigers
        SCL Tigers