Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Das Spiel läuft an den Lakers vorbei. Nicht nur sinnbildlich, sondern wortwörtlich. Rasch deutet sich an, was die Marschrichtung des EVZ ist. Vorwärts, und das in einem Tempo, dem Rappi phasenweise kaum folgen kann. Die Zuger sind schneller – läuferisch, gedanklich, spielerisch. Rappis Defensiv-Akteure können noch nicht mal den Gedanken zu Ende denken, wie der Angriff am besten ausgelöst werden soll, schon rückt ihnen ein Gegenspieler auf die Pelle und setzt sie unter Druck. Gefährlich werden die Lakers deshalb lange nicht.

Es ist ein geruhsames Debüt für EVZ-Ersatzgoalie Mathieu Croce (von Thurgau), der im Startdrittel gerade mal zwei Schüsse parieren muss. 30 Minuten NL-Eiszeit weist der 23-Jährige zwar schon auf aus der Saison 2020/21 (mit dem HC Davos), aber von Anfang an steht der Genfer erstmals im Kasten. Er macht seine Sache solide, als es Rappi gelingt, doch noch für mehr Torgefahr zu sorgen.

Croces Vorbild, Meisterkeeper Leonardo Genoni (39), muss doch noch einen Puck halten: Es ist jener des Premierentreffers von Nik Petrovic zum 4:1. Captain Jan Kovar sichert sich bei den Schiris die Scheibe und wirft sie Genoni an der Bandentüre zu. Der talentierte 20-Jährige hat bisher erst in der Champions League gespielt fürs EVZ-Fanionteam, seit dieser Saison besitzt der Slowene jedoch die Schweizer Lizenz und darf auch in der National League ran.

Zu diesem Zeitpunkt ist der Match längst gelaufen. Ein kurzes Aufbäumen gelingt dem SCRJ im Powerplay, Wetter trifft zum 1:2. Doch nur 40 Sekunden später zieht der EVZ weiter davon. Im Zuger Ensemble mit bloss fünf Ausländern (Kubalik verletzt, Sklenicka krank) überzeugen auch die jungen Spieler wie Schneller, Rico Gredig, Petrovic, Robin Antenen und Loris Wey, die dem Tempo allesamt gewachsen sind. Sie machen dem neuen Trainer Lauri Marjamäki (Fi) den Entscheid schwer, wer weichen muss, sobald die verletzten Stammkräfte Lino Martschini und Mike Künzle zurückkehren.

Und die Lakers? Ihnen sind vor allem die Defizite in der Abwehr aufgezeigt worden. Sie muss sattelfester werden, das Gefälle ist noch zu gross.

Fans: 4374

Tore: 15. Moverare (Bengtsson) 0:1. 36. Kovar (Stadler, Tatar) 0:2. 36. Wetter (Larsson, Jensen/PP) 1:2. 37. Senteler 1:3. 39. Petrovic (Schneller) 1:4. 40. (39:59) Hofmann 1:5. 44. Labanc (Rask) 2:5.

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