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Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
6
12
18
2
HC Ambri-Piotta
6
1
11
3
Genève-Servette HC
6
-2
9
4
SC Rapperswil-Jona Lakers
6
-3
9
5
HC Fribourg-Gottéron
6
0
8
6
HC Ajoie
6
-1
8
7
EV Zug
4
6
7
8
SC Bern
4
3
7
9
EHC Biel
5
4
7
10
HC Davos
6
-4
7
11
Lausanne HC
5
-4
6
12
SCL Tigers
6
-4
6
13
EHC Kloten
6
-7
6
14
HC Lugano
4
-1
5
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs