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«Persönliche Entscheidung»
Ambri-Goalie wird den Klub verlassen

Ambri und Philip Wüthrich gehen am Ende der Saison getrennte Wege. Der Goalie hat sich entschieden, die Leventiner zu verlassen.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Das Goalie-Duo von Ambri: Gilles Senn (l.) und Philip Wüthrich, der den Verein bald verlassen wird.
Foto: Pius Koller
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Philip Wüthrich (28) wird den HC Ambri-Piotta im Sommer verlassen. «Der Torhüter hat den Klub darüber informiert, dass er persönlich entschieden hat, seine Karriere nach der Saison andernorts fortzusetzen. Der Klub nimmt den Entscheid des Spielers zur Kenntnis und respektiert dessen Willen», schreibt der Tabellenzweite der National League in einer Medienmitteilung.

Der einstige SCB-Junior spielt in seiner zweiten Saison in der Leventina und kam bisher 44-mal für Ambri zum Einsatz. Der Berner hat bei den Tessinern im Goalie-Duell derzeit die Nase vorn. In zwölf von 18 Spielen stand er in der bisher sehr erfolgreichen Saison zwischen den Pfosten. Mit 92,58 Prozent Abwehrquote ist er statistisch gesehen der fünfbeste Keeper der Liga und deutlich über dem Durchschnitt von 90,68 Prozent.

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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
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18
37
47
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
18
4
33
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
19
-6
32
4
SCL Tigers
SCL Tigers
19
10
29
5
EV Zug
EV Zug
13
22
28
6
SC Bern
SC Bern
17
-1
28
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
18
13
27
8
Lausanne HC
Lausanne HC
20
-10
26
9
HC Ajoie
HC Ajoie
19
-6
25
10
HC Davos
HC Davos
19
-10
24
11
EHC Biel
EHC Biel
18
-3
23
12
HC Lugano
HC Lugano
18
-6
22
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
19
-19
19
14
EHC Kloten
EHC Kloten
19
-25
18
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