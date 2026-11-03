Ambri und Philip Wüthrich gehen am Ende der Saison getrennte Wege. Der Goalie hat sich entschieden, die Leventiner zu verlassen.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Philip Wüthrich (28) wird den HC Ambri-Piotta im Sommer verlassen. «Der Torhüter hat den Klub darüber informiert, dass er persönlich entschieden hat, seine Karriere nach der Saison andernorts fortzusetzen. Der Klub nimmt den Entscheid des Spielers zur Kenntnis und respektiert dessen Willen», schreibt der Tabellenzweite der National League in einer Medienmitteilung.

Der einstige SCB-Junior spielt in seiner zweiten Saison in der Leventina und kam bisher 44-mal für Ambri zum Einsatz. Der Berner hat bei den Tessinern im Goalie-Duell derzeit die Nase vorn. In zwölf von 18 Spielen stand er in der bisher sehr erfolgreichen Saison zwischen den Pfosten. Mit 92,58 Prozent Abwehrquote ist er statistisch gesehen der fünfbeste Keeper der Liga und deutlich über dem Durchschnitt von 90,68 Prozent.

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