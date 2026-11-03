Philip Wüthrich (28) wird den HC Ambri-Piotta im Sommer verlassen. «Der Torhüter hat den Klub darüber informiert, dass er persönlich entschieden hat, seine Karriere nach der Saison andernorts fortzusetzen. Der Klub nimmt den Entscheid des Spielers zur Kenntnis und respektiert dessen Willen», schreibt der Tabellenzweite der National League in einer Medienmitteilung.
Der einstige SCB-Junior spielt in seiner zweiten Saison in der Leventina und kam bisher 44-mal für Ambri zum Einsatz. Der Berner hat bei den Tessinern im Goalie-Duell derzeit die Nase vorn. In zwölf von 18 Spielen stand er in der bisher sehr erfolgreichen Saison zwischen den Pfosten. Mit 92,58 Prozent Abwehrquote ist er statistisch gesehen der fünfbeste Keeper der Liga und deutlich über dem Durchschnitt von 90,68 Prozent.
Füge jetzt den HC Ambri-Piotta deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
18
37
47
2
HC Ambri-Piotta
18
4
33
3
Genève-Servette HC
19
-6
32
4
SCL Tigers
19
10
29
5
EV Zug
13
22
28
6
SC Bern
17
-1
28
7
HC Fribourg-Gottéron
18
13
27
8
Lausanne HC
20
-10
26
9
HC Ajoie
19
-6
25
10
HC Davos
19
-10
24
11
EHC Biel
18
-3
23
12
HC Lugano
18
-6
22
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
19
-19
19
14
EHC Kloten
19
-25
18