Der HCD feiert in Ambri den zweiten Sieg in Folge – 3:0. Matchwinner ist Sandro Aeschlimann, der sich seinen ersten Shutout verdienen muss.

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Auf Treffer wartet man in Ambri lange – zumindest auf solche im Tornetz. Ein Schuss landet nämlich im Gesicht eines Spielers. Davos-Stürmer Lars Steiner wird im ersten Drittel von Teamkollege Dominik Egli voll erwischt. Der 18-Jährige geht blutend vom Eis. Doch das Talent, das nach zwei Jahren in Kanada zum HCD zurückkehrte, beisst auf die Zähne und kehrt zurück. Mit einem «Aquarium-Helm».

Und es lohnt sich für Steiner. In der Endphase gelingt ihm sein erstes NL-Tor. Dabei zeigt er, was in ihm steckt. Mit einem herrlichen Move bezwingt er Ambri-Goalie Philip Wüthrich zum 2:0.

Davor muss der HCD, bei dem nach Simon Ryfors (Saisonende) mit Rasmus Asplund ein weiterer Schwede verletzt fehlt, hart für den zweiten Sieg in Folge arbeiten. Das Überraschungsteam aus Ambri verlangt dem Vizemeister alles ab. Goalie Sandro Aeschlimann hat alle Hände voll zu tun und verdient sich den ersten Shutout der Saison redlich.

1:02 «Das gehört leider auch dazu»: HCD-Torschütze Steiner über seine blutige Nase

Um in Führung gehen zu können, brauchen die Davoser die Hilfe der Tessiner. Julian Parrée kann einen missglückten Pass von Zaccheo Dotti abfangen und spielt Tino Kessler an, der kaltblütig verwertet. Nach dem Treffer haben die Gäste ihre besten Momente und setzen entschlossen nach.

Einen Schreckmoment erlebt das Holden-Team im Schlussabschnitt, als Michaël Joly den vermeintlichen Ausgleichstreffer erzielt. Doch beim Video-Review erkennen die Unparteiischen, dass der Kanadier die Scheibe wie ein Fussballer ins Tor gekickt hat. Danach kommt dann der Auftritt von Steiner – und darauf beseitigt Valentin Nussbaumer mit dem Treffer ins leere Tor die letzten Zweifel.



Fans: 5993

Tore: 29. Kessler (Parrée) 0:1. 57. Steiner (Zadina) 0:2. 60. Nussbaumer (Zadina) 0:3 (ins leere Tor).

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