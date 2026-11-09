Der siebenfache NL-Meister erreicht seinen nächsten Meilenstein. Wie genau hast du Leonardo Genonis Karriere bisher verfolgt?

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Am Mittwochabend ist es so weit. Leonardo Genoni (39) knackt die magische Marke von 1000 Spielen in der National League. Das gelang bisher noch keinem anderen Torhüter. Nur schon der Kreis der Goalies mit mehr als 900 absolvierten Partien ist äusserst klein. Der besteht nämlich lediglich aus Genoni, Reto Pavoni (58) und Tobias Stephan (42).

Für diese Leistung wird der EVZ-Goalie, der bei den Zentralschweizern einen Vertrag bis 2030 hat, vor dem Spiel gegen Ambri geehrt. Sofern Genoni sein Arbeitspapier erfüllt, wird er insgesamt 23 Jahre in der National League verbracht haben. Wie gut hast du die Karriere des siebenfachen NL-Meisters verfolgt? Beweise es im Quiz.

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