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Genoni-Quiz
Wie gut kennst du den Rekord-Goalie?

Der siebenfache NL-Meister erreicht seinen nächsten Meilenstein. Wie genau hast du Leonardo Genonis Karriere bisher verfolgt?
Publiziert: 09.11.2026 um 17:29 Uhr
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Leonardo Genoni erreicht seinen nächsten Meilenstein.
Foto: Sven Thomann
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Am Mittwochabend ist es so weit. Leonardo Genoni (39) knackt die magische Marke von 1000 Spielen in der National League. Das gelang bisher noch keinem anderen Torhüter. Nur schon der Kreis der Goalies mit mehr als 900 absolvierten Partien ist äusserst klein. Der besteht nämlich lediglich aus Genoni, Reto Pavoni (58) und Tobias Stephan (42).

Für diese Leistung wird der EVZ-Goalie, der bei den Zentralschweizern einen Vertrag bis 2030 hat, vor dem Spiel gegen Ambri geehrt. Sofern Genoni sein Arbeitspapier erfüllt, wird er insgesamt 23 Jahre in der National League verbracht haben. Wie gut hast du die Karriere des siebenfachen NL-Meisters verfolgt? Beweise es im Quiz.

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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
18
37
47
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
18
4
33
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
19
-6
32
4
SCL Tigers
SCL Tigers
19
10
29
5
EV Zug
EV Zug
13
22
28
6
SC Bern
SC Bern
17
-1
28
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
18
13
27
8
Lausanne HC
Lausanne HC
20
-10
26
9
HC Ajoie
HC Ajoie
19
-6
25
10
HC Davos
HC Davos
19
-10
24
11
EHC Biel
EHC Biel
18
-3
23
12
HC Lugano
HC Lugano
18
-6
22
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
19
-19
19
14
EHC Kloten
EHC Kloten
19
-25
18
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
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