Viel Positives gibt es bei Kloten nicht zu sagen: Die Zürcher sind engagiert und die jungen Spieler kommen zu Einsatzzeit, verlieren aber gegen starke Genfer mit 0:4.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Kloten-Trainer Liniger muss auswärts gegen Genf auf Profico verzichten und muss sich deshalb bei den Junioren bedienen. Moser kommt so zu seinem National-League-Debüt. Das hätte sich der 17-Jährige wohl anders ausgemalt. Denn genau in seiner ersten Partie bei den Profis entscheiden sich die Servettiens für einmal, von Beginn an Vollgas zu geben und nicht zunächst eine Hypothek in Form eines Rückstands aufzunehmen.

Genf versucht, Kloten mit viel Tempo unter Druck zu setzen. Diesem können die Gäste standhalten, bis Lindroth als letzter Mann die Scheibe im Aufbau vertändelt und Puljujärvi sowie Manninen zum 1:0 einlädt. Die beiden Finnen können alleine auf Berra ziehen und den Kloten-Goalie ausspielen. Keine vier Minuten später erhöht Vesey im Powerplay mit einem Ablenker zum 2:0 für die Hausherren.

Die Zürcher wirken bemüht und spielen mit viel Engagement. Doch ausser im Powerplay gelingt Kloten kaum etwas in der offensiven Zone. Stattdessen sind es die Genfer, die ihre Gäste regelrecht überfahren. Kneubühler und Le Coultre erhöhen mit je einem Treffer zum zwischenzeitlichen 4:0, während Kloten kaum Wege aus der eigenen Defensivzone findet.

Erst in der Schlussphase ist von den Zürchern eine Art Aufbäumen zu sehen. Nicht zuletzt sind es die jungen Spieler, die von Liniger mehr Eiszeit bekommen, die für etwas Schwung im Spiel sorgen. Kloten kommt in der Schlussphase zwei Mal zu Überzahlsituationen und können Servette nochmal so richtig unter Druck bringen. Der Ehrentreffer fällt aber nicht. Stattdessen setzt es die fünfte Niederlage in Serie.

Fans: 5624

Tore: 15. Manninen (Puljujärvi) 1:0. 18. Vesey (Saarijärvi, Puljujärvi/PP) 2:0. 33. Kneubühler (Le Coultre) 3:0. 40. Le Coultre, Bozon) 4:0.

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