Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
42
53
90
2
HC Fribourg-Gottéron
43
41
81
3
Genève-Servette HC
43
10
76
4
HC Lugano
43
27
75
5
ZSC Lions
43
23
74
6
Lausanne HC
45
18
73
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
43
-12
64
8
EV Zug
43
-12
64
9
SCL Tigers
44
2
60
10
SC Bern
43
-9
59
11
EHC Biel
43
-20
55
12
EHC Kloten
43
-21
50
13
HC Ambri-Piotta
42
-42
46
14
HC Ajoie
44
-58
39
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs