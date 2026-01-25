DE
EVZ-Genoni nach Sieg
«Jetzt fällt es auf unsere Seite»

Der Trainerwechsel-Effekt hält an beim EV Zug. Auch das zweite Spiel unter dem Kanadier Benoît Groulx wird gewonnen. Und zum ersten Mal in diesem Jahr schiessen die Zuger mehr als zwei Tore in einem Match.
Publiziert: vor 17 Minuten
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
42
53
90
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
43
41
81
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
43
10
76
4
HC Lugano
HC Lugano
43
27
75
5
ZSC Lions
ZSC Lions
43
23
74
6
Lausanne HC
Lausanne HC
45
18
73
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
43
-12
64
8
EV Zug
EV Zug
43
-12
64
9
SCL Tigers
SCL Tigers
44
2
60
10
SC Bern
SC Bern
43
-9
59
11
EHC Biel
EHC Biel
43
-20
55
12
EHC Kloten
EHC Kloten
43
-21
50
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
42
-42
46
14
HC Ajoie
HC Ajoie
44
-58
39
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
