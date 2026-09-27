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Wegen Schwalbe
Ajoie-Verteidiger Fey gebüsst

Zahlen, bitte! Weil er sich im Spiel gegen Ambri zu theatralisch fallen liess, wird Ajoies Kevin Fey bestraft.
Publiziert: 27.09.2026 um 17:23 Uhr
|
Aktualisiert: 11:52 Uhr
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1200 Franken weniger in der Tasche: Ajoies Kevin Fey.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
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Christian MüllerRedaktor Sport

Kevin Fey (35) wird von der Liga zur Kasse gebeten: Der Verteidiger des HC Ajoie muss eine Busse von 1200 Franken bezahlen. Fey liess sich im Spiel gegen Ambri (2:3 n.P.) etwas gar leicht fallen.

Im Urteil der Liga heisst es: «Die Art und Weise wie sich die #26 (Fey) nach dem leichten Kontakt verhält, sich theatralisch nach hinten auf den Boden wirft und den Blick des Schiedsrichters sucht, ist nicht nur übertrieben und unnatürlich, sondern vielmehr ein offenkundiges Verhalten eine Strafe herauszuholen oder zu beschönigen.»

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
6
12
18
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
6
1
11
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
6
-2
9
4
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
6
-3
9
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
6
0
8
6
HC Ajoie
HC Ajoie
6
-1
8
7
EV Zug
EV Zug
4
6
7
8
SC Bern
SC Bern
4
3
7
9
EHC Biel
EHC Biel
5
4
7
10
HC Davos
HC Davos
6
-4
7
11
Lausanne HC
Lausanne HC
5
-4
6
12
SCL Tigers
SCL Tigers
6
-4
6
13
EHC Kloten
EHC Kloten
6
-7
6
14
HC Lugano
HC Lugano
4
-1
5
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