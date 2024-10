Die Hockey-Saison ist in vollem Gang und bei Blick sitzt Du dabei in der ersten Reihe. Mit 20 Spielen im Livestream und den kommentierten Highlights nach den Matches verpasst du keine Tore, Strafen und andere Aufreger.

Bei Blick gibt es die volle Ladung Eishockey. Neben News, Analysen, grossen Interviews und Hintergrundgeschichten kriegst du bei uns alle Highlights aus der National League. Alle Tore und die weiteren wichtigen, aufregenden, lustigen Szenen gibt es in Zusammenarbeit mit MySports bei uns zeitnah nach Spielschluss zu sehen – in Form von professionell kommentierten Highlight-Zusammenfassungen oder als Einzel-Clips. Bei uns entgeht dir kein Tor und auch sonst keine heisse Szene! Und zwar von der 1. Runde der Qualifikation am 17. September bis zum entscheidenden Playoff-Finalspiel Ende April.

Dazu gibt es auf Blick auch wieder Live-Eishockey aus der National League. 20 Spiele der Qualifikation werden live und kostenlos im Stream übertragen. In der Regel an einem Freitag, womit wir den Start ins Wochenende für dich zum Hockey-Friday machen. Dabei sitzt sogar Blick-Personal am Mikrofon: Blick-Hockeychef Dino Kessler und Blick-Sportchef Emanuel Gisi sind bei den Blick-Spielen regelmässig als Kommentatoren-Duo im Einsatz.

Die 20 Live-Spiele auf Blick

1. 20. September: Kloten – Bern (2:1)

2. 27. September: Ambri – Biel (2:1)

3. 4. Oktober: Ajoie – Kloten

4. 11. Oktober: Zug – Biel

5. 18. Oktober: Kloten – ZSC Lions

6. 25. Oktober: Davos – Lugano

7. 1. November: SCRJ Lakers – Davos

8. 15. November: Fribourg – Bern

9. 22. November: Bern – Davos

10. 29. November: ZSC Lions – Kloten

11. 6. Dezember: SCRJ Lakers – SCL Tigers

12. 20. Dezember: Servette – ZSC Lions

13. 23. Dezember: Biel – Bern

14. 10. Januar: SCL Tigers – ZSC Lions

15. 17. Januar: Lugano – Davos

16. 24. Januar: Lausanne – Bern

17. 31. Januar: SCL Tigers – Bern

18. 14. Februar: ZSC Lions – Fribourg

19. 21. Februar: Biel – Zug

20. 27. Februar: kurzfristige Ansetzung des Live-Spiels