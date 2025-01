Erstes Tor seit zwei Monaten Philipp Kurashev trifft gegen die Carolina Hurricanes

Am Feiertag, an dem Donald Trump als Präsident ins Weisse Haus zurückkehrt, stehen in der NHL drei Schweizer im Einsatz. Alle drei verlieren mit ihren Teams. Kurashev trifft erstmals seit knapp zwei Monaten für die Chicago Blackhawks.