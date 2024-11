Bei 0:1-Niederlage der Devils Unglückliches Eigentor von Timo Meier entscheidet Spiel

Zwei Schweizer entscheiden in der Nacht auf Montag Spiele in der NHL. Philipp Kurashev schiesst Chicago zum Sieg, ein Eigentor von Timo Meier weist New Jersey den Weg in die Niederlage.