Der SC Bern und der EV Zug haben sich in eine perfekte Ausgangslage gebracht, um auf direktem Weg in den Final zu marschieren.

1/6 SCB-Matchwinnerin Estelle Duvin wird von Ambris Schwedin Fanny Rask verfolgt. Foto: Marusca Rezzonico/freshfocus

Darum gehts SC Bern und EV Zug könnten dieses Wochenende ins Finale einziehen

SCB seit Maurer-Crash ungeschlagen, neun Siege in Folge

EVZ könnte erste Final-Teilnahme seit 2007 erreichen, viermal Meister Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

An diesem Wochenende könnte alles sehr schnell gehen und der Final der Women's League feststehen. Denn in den Halbfinals, die im Best-of-5-Format ausgetragen werden, liegen der SC Bern gegen die HCAP Girls und der EV Zug gegen die Davos Ladies 2:0 vorne.

Für den EVZ, der erst letzte Saison wieder ins Frauen-Hockey eingestiegen war und mit einem Starensemble sofort ohne Mühe den Aufstieg geschafft hatte, wäre es die erste Final-Teilnahme seit 2007, als man am HC Lugano scheiterte. Meister wurden die Zugerinnen viermal: 1998, 1999, 2004 und 2005.

Der SCB, der 2023 Bomo Thun übernahm, könnte den Hattrick komplettieren und zum dritten Mal in Folge in den Final einziehen. In den letzten zwei Jahren scheiterte das Team von Thomas Zwahlen jeweils in der Finalserie mit 2:3 an den ZSC Lions, die dieses Jahr aber bereits im Play-In an Ambri scheiterten. Zwahlen tritt Ende Saison «auf eigenen Wunsch» ab, wie der Klub betonte. Der erste Meistertitel wäre für den 65-jährigen Berner der perfekte Schlusspunkt.

SCB seit Maurer-Crash ungeschlagen

Seit der 1:3-Heimniederlage gegen Zug am 3. Januar, als Nati-Goalie Saskia Maurer nach einer Kolission liegenblieb und ausgewechselt werden musste, hat der SCB nun neunmal in Folge gewonnen.

0:56 Schreck-Moment im Top-Spiel: SCB-Torhüterin Maurer bleibt nach Zusammenprall liegen

Am letzten Sonntag hatten die Bernerinnen allerdings viel Mühe mit Ambri bekundet, in letzter Minute den Ausgleich kassiert und erst in der Overtime dank eines Treffers der französischen Top-Stürmerin Estelle Duvin 3:2 gewonnen. Der EVZ hatte derweil in Davos zum Schluss mit 6:1 klar gewonnen, nach zwei Dritteln hatten die Bündnerinnen aber noch 1:0 geführt.

Women's League, Playoff-Halbfinals Bern (1.) – HCAP Girls (4.) Stand: 2:0 8.3.2025 Bern – HCAP Girls 5:2

9.3.2025 HCAP Girls – Bern 2:3 n.V.

15.3.2025 Bern – HCAP Girls, 17.00 Uhr

Evtl. 16.3.2025 HCAP Girls – Bern, 17.00 Uhr

Evtl. 20.3.2025 Bern – HCAP Girls, 19.30 Uhr Zug (2.) – Davos Ladies (3.) Stand: 2:0 8.3.2025 Zug – Davos Ladies 2:0

9.3.2025 Davos Ladies – Zug 1:6

15.3.2025 Zug – Davos Ladies, 17.30 Uhr

Evtl. 16.3.2025 Davos Ladies – Zug, 15.00 Uhr

Evtl. 19.3.2025 Zug – Davos Ladies, 19.30 Uhr Bern (1.) – HCAP Girls (4.) Stand: 2:0 8.3.2025 Bern – HCAP Girls 5:2

9.3.2025 HCAP Girls – Bern 2:3 n.V.

15.3.2025 Bern – HCAP Girls, 17.00 Uhr

Evtl. 16.3.2025 HCAP Girls – Bern, 17.00 Uhr

Evtl. 20.3.2025 Bern – HCAP Girls, 19.30 Uhr Zug (2.) – Davos Ladies (3.) Stand: 2:0 8.3.2025 Zug – Davos Ladies 2:0

9.3.2025 Davos Ladies – Zug 1:6

15.3.2025 Zug – Davos Ladies, 17.30 Uhr

Evtl. 16.3.2025 Davos Ladies – Zug, 15.00 Uhr

Evtl. 19.3.2025 Zug – Davos Ladies, 19.30 Uhr Mehr

Im Halbfinal der Women's League spielt der EV Zug zu Hause gegen die HC Davos Ladies. Bauen die Zugerinnen die Führung zum 3:0 aus oder kämpfen sich die Davoserinnen wieder zurück? Das Spiel gibts am Samstag live auf Blick.