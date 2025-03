Ein Heimsieg zum Start in die Finalserie in Bern

Viermal trafen die Bernerinnen und die Zugerinnen in der Regular Season aufeinander, viermal triumphierte der EVZ. Zum Start in die Playoffs jubelte aber das stärkste Team aus der Qualifikation. Beim 3:0-Sieg der Bernerinnen erzielten Isabel Waidacher, Cindy Joray und Kaleigh Quennec die Tore. In den letzten beiden Finalserien hatten die Bernerinnen den Auftakt in die Serie verloren, dieser Fehlstart wurde dieses Jahr verhindert.