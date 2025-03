Beide Best-of-5-Halbfinalserien in der Women's League sind durch. Zug eliminiert Davos, Bern schickt Ambri in die Ferien.

Zugerinnen ziehen vor Rekordkulisse in Playoff-Final ein

1/5 4136 Fans sehen in Zug, wie der EVZ im Playoff-Halbfinal den HCD in die Ferien schickt. Foto: EV Zug

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Was für ein Playoff-Krimi! 4136 Fans (Rekord für ein Frauen-Eishockeyspiel in der Schweiz) sehen in der Bossard Arena, wie Zug die Gästinnen aus Davos im Penaltyschiessen niederringt – und damit bei erstbester Gelegenheit die Final-Qualifikation unter Dach und Fach bringt.

Im Shootout des dritten Halbfinal-Duells sind insgesamt 14 Versuche notwendig, um eine Entscheidung herbeizuführen. Bei den Zugerinnen findet Annika Fazokas, die während der regulären Spielzeit (3:3) fürs 1:0 verantwortlich war, im Duell Frau gegen Frau zweimal einen Weg an HCD-Goalie Caroline Spies vorbei. Da können die Bündnerinnen nicht mithalten. Topskorerin Elizabeth Lang, die in der 17. Minute das 2:1 erzielte, eröffnet zwar den Shootout erfolgreich, doch danach lässt sich die Zuger Torhüterin Eveliina Mäkinen kein zweites Mal mehr bezwingen.

Mit drei Siegen aus drei Spielen erreicht auch Qualisieger Bern den Playoff-Final. Zu Hause in der Postfinance Arena vor 321 Fans resultiert am Samstag ein 3:1-Erfolg gegen die HCAP Girls. SCB-Topskorerin Estelle Duvin hat bei allen drei Toren (1 Goal, 2 Assists) ihren Stock im Spiel.