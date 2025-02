1/6 Die Frauen des HC Davos gewinnen die erste Play-In-Partie gegen Fribourg gleich mit 8:1. (Archivbild) Foto: Pius Koller

Carlo Steiner Redaktor Sport

Das erste Play-In Duell der Tabellendritten aus Davos gegen die Tabellensechsten aus Freiburg ist eine klare Angelegenheit zugunsten der Favoritinnen. Gleich mit 8:1 schiessen die Bündnerinnen ihre Gegnerinnen aus der Halle.

Während Gottéron den Schaden im Startdrittel in Grenzen halten kann, enteilen die Davoserinnen im Mittelabschnitt. Von 2:0 zum 7:0 brauchen sie keine zehn Minuten – und auch da sind erst zwei Minuten mehr als die Hälfte des Spiels vorüber. In der Folge nimmt es das Heimteam aber gemütlicher. Vor der zweiten Pause kommt Fribourg zum Ehrentreffer, im Schlussdrittel fällt dann nur noch ein Tor.

Am Samstag findet in der Westschweiz der zweite Match der Best-of-3-Serie statt. Alles andere als eine Qualifikation des HCD wäre eine Überraschung, haben die Blau-Gelben doch alle fünf bisherigen Aufeinandertreffen in dieser Saison für sich entscheiden können.

Auch die zweite Play-In-Serie startete am Mittwoch mit einem Heimsieg. Ambri schlug die zweifachen Titelverteidigerinnen der ZSC Lions mit 4:1. In dieser Begegnung darf für Spiel 2 am Samstag mehr Spannung erwartet werden. Nur vier Punkte trennten Platz vier (Ambri) am Ende der Quali von den Zürcherinnen. In den Direktduellen stand es in der Regular Season 2:2.