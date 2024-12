6:2-Sieg vor dem Halbfinale Zumindest die HCD Ladies triumphierten gegen Fribourg-Gottéron

In der PostFinance Women's League kam es am Montag zu einem speziellen Match of the Week. Im Vorfeld des Duells am Spengler Cup trafen die Frauen-Teams des HC Davos und des HC Fribourg-Gottéron aufeinander. In Kooperation mit RED+ präsentiert Blick den Highlightclip.