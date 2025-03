Setzen die Zugerinnen ihren Lauf gegen den SCB fort?

In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick das erste Finalspiel der PostFinance Women's League im Livestream. Die Frauen des SC Bern empfangen am Samstagnachmittag den EV Zug zum Spiel 1. Nach der Partie kann die erste Final-Begegnung im Re-Live-Stream abgerufen werden.

Viermal haben die Frauen des EV Zug in der Regular Season gegen die Bernerinnen gewonnen. Doch in puncto Finalserie bringt der SCB mehr Erfahrung mit. Zum dritten Mal in Folge steht die Frauenmannschaft des SC Bern im Endspiel um den Titel. Zuletzt unterlagen sie zweimal den ZSC Lions, vor allem ging jeweils das erste Spiel verloren. 2025 soll ein besserer Start gelingen. Ob dies eintrifft, wird sich am Samstag ab 13:00 Uhr in der PostFinance Women's League zeigen.

«Match of the Week» Eishockey – Das ist der nächste Livestream:

22. März 2025, 13:00 Uhr: SC Bern vs. EV Zug

Jeweils ein Spiel pro Woche, das «Match of the Week», wird live und kostenlos auf Blick wie auch auf «RED+» gezeigt.