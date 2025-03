Die Frauen des SC Bern machen bereits in Spiel 3 den Sack zu: Sie schiessen sich gegen den EVZ zum Schweizer Meistertitel.

1/4 Da ist das Ding: Die Bernerinnen feiern mit dem Pokal. Foto: keystone-sda.ch

Marco Mäder Redaktor / Tagesleiter Sport

Das kann an Spannung kaum getoppt werden: Eine Sekunde vor der 60-Minuten-Marke gleichen die Bernerinnen im Heimspiel gegen den EV Zug aus. Kaleigh Quennec lässt sich feiern.

Zuvor bringt Noemi Ryhner Zug in Führung, Maija Otamo gleicht aus. Annika Fazokas schiesst daraufhin die Zugerinnen wieder in Front. Doch das 2:2 kurz vor Schluss bedeutet: Das Spiel 3 dieser Playoff-Final-Serie geht in die Verlängerung.

Live-Fussball auf RED+ RED+, ein Angebot von Ringier Sports, streamt sämtliche Partien Promotion League und 1. Liga Classic live und zeigt die Highlights der einzelnen Spiele. Der Zugang zu RED+ ist nur im Rahmen eines kostenpflichtigen Abonnements (RED+ GAMEPASS) möglich. Weitere Infos unter red.sport! RED+, ein Angebot von Ringier Sports, streamt sämtliche Partien Promotion League und 1. Liga Classic live und zeigt die Highlights der einzelnen Spiele. Der Zugang zu RED+ ist nur im Rahmen eines kostenpflichtigen Abonnements (RED+ GAMEPASS) möglich. Weitere Infos unter red.sport! Mehr

Und dort folgt der grosse Moment für die Bernerinnen: In Minute 65 trifft Estelle Duvin, die beste Skorerin der Liga, zum 3:2-Sieg. Die Bernerinnen sind zum ersten Mal Schweizer Meisterinnen. Zu Hause. Nach so einem Spiel. Wahnsinn.