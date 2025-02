GCK sinnt auf Revanche gegen La Chaux-de-Fonds

Es wird noch eine Antwort auf die Frage gesucht, wer sich bei den Männern den Cuptitel krallen wird. Mit dem HC La Chaux-de-Fonds und den GCK Lions kommen nur noch zwei Teams dafür infrage.

Am 2. Februar um 16:00 Uhr ist es so weit und es entscheidet sich, wer sich in dieser Saison bei den Männern den Cup-Titel krallen wird. Vor einem Jahr war es der EHC Basel gewesen, der sich im Finale gegen den EHC Olten knapp mit 3:2 durchsetzen konnte.

In dieser Saison dürfen die Fans auf ein ähnlich spannendes Finale hoffen, wenn in der Patinoire des Mélèzes der HCC gegen die GCK Lions antritt. Der amtierende Swiss-League-Meister steigt als Favorit ins Finale, konnte doch sämtliche fünf Direktduelle in dieser Saison in der zweithöchsten Schweizer Spielklasse gegen die GCK Lions gewonnen werden.

Die GCK Lions sinnen jedoch auf Revanche, musste man doch in der letzten Saison im grossen Playoff-Finale der Swiss League dem Gegner zum Meistertitel in der zweithöchsten Schweizer Spielklasse gratulieren. Nun würde man zu gerne dem HCC wenigstens den Cuptitel wegnehmen.

Für beide Teams wäre es der erste Cuptitel in ihrer jeweiligen Vereinsgeschichte, weswegen natürlich beide Mannschaften diese womöglich einmalige Chance unbedingt nutzen wollen. Spektakel dürfte im ausverkauften Neuenburger Hexenkessel garantiert sein!

