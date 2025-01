Halbfinale des National Cup GCK und Chur wollen ins grosse Finale

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick das "Match of the Week" im Livestream. Für einmal steht nicht der Ligaalltag im Mittelpunkt, am Donnerstagabend findet im National Cup das Halbfinale an. Die GCK Lions empfangen den EHC Chur.