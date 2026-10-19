DE
FR
Abonnieren
VA Tor nach 4 Sekunden nach Goalie-Bock
0:36
Noch nie traf jemand schneller:Goalie patzt nach vier (!) Sekunden

Rekordtreffer in Deutschland
Vier Sekunden – und schon fällt das erste Tor

Nico Pertuch, Goalie der Düsseldorfer EG, ermöglicht den Bietigheim Steelers mit einem Lapsus die ultrafrühe Führung.
Publiziert: vor 1 Minute
Kommentieren
Der Puck rutscht an Nico Pertuch vorbei ins Tor der DEG – gespielt sind gerade mal vier Sekunden.
Foto: DEL2
RMS_Portrait_AUTOR_364.JPG
Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Elf Tore fallen am Sonntag im Spiel der zweithöchsten deutschen Eishockey-Liga (DEL2) zwischen den Bietigheim Steelers und der Düsseldorfer EG. Das erste davon nach gerade einmal vier Sekunden.

Nachdem die DEG das erste Bully der Partie für sich entschieden hat, gleitet der Puck bis zu Goalie Nico Pertuch. Und der wischt einfach mal an der Scheibe vorbei. Noch nie fiel in der DEL2 ein Tor zu einem früheren Zeitpunkt. In die Geschichtsbücher trägt sich Bietigheims Kanadier Nolan Ritchie ein. Als offizieller Rekord-Torschütze, der eigentlich nur das Bully verloren hat.

Für Pertuch endet der Arbeitstag in Bietigheim-Bissingen in der 34. Minute nach dem fünften Gegentreffer. Doch seine Teamkollegen machen aus einem 3:5-Rückstand noch einen 6:5-Overtimesieg, wodurch die DEG auch ihr zehntes Saisonspiel gewinnt. Auch das gab es in der Geschichte der DEL2 noch nie.

Noch näher dran an deinem National-League-Klub

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen