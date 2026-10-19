Vier Sekunden – und schon fällt das erste Tor

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Elf Tore fallen am Sonntag im Spiel der zweithöchsten deutschen Eishockey-Liga (DEL2) zwischen den Bietigheim Steelers und der Düsseldorfer EG. Das erste davon nach gerade einmal vier Sekunden.

Nachdem die DEG das erste Bully der Partie für sich entschieden hat, gleitet der Puck bis zu Goalie Nico Pertuch. Und der wischt einfach mal an der Scheibe vorbei. Noch nie fiel in der DEL2 ein Tor zu einem früheren Zeitpunkt. In die Geschichtsbücher trägt sich Bietigheims Kanadier Nolan Ritchie ein. Als offizieller Rekord-Torschütze, der eigentlich nur das Bully verloren hat.

Für Pertuch endet der Arbeitstag in Bietigheim-Bissingen in der 34. Minute nach dem fünften Gegentreffer. Doch seine Teamkollegen machen aus einem 3:5-Rückstand noch einen 6:5-Overtimesieg, wodurch die DEG auch ihr zehntes Saisonspiel gewinnt. Auch das gab es in der Geschichte der DEL2 noch nie.