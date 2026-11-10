Sam Hallam und Roger Rönnberg lieferten sich über Jahre in Schweden ein einzigartiges Trainerduell – inklusive Psychospielchen und verbaler Scharmützel. Nun treffen sie im Schweizer Duell im Achtelfinal der Champions Hockey League aufeinander.

Darum gehts Zwischen 2015 und 2021 holte Rönnberg zwei Meistertitel, Hallam gewann drei Titel in Schweden

Jetzt stehen sich Hallams Servette und Rönnbergs Fribourg im CHL-Achtelfinal zweimal gegenüber

Rönnberg gewann die Champions League viermal, Hallam blieb in diesem Wettbewerb ohne Titel

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Sie sind völlig unterschiedliche Typen. Doch gemeinsam ist ihnen, dass sie nimmermüde Taktikfüchse sind. Zudem prägten sie das schwedische Eishockey der jüngeren Vergangenheit wie sonst keiner: Zwischen 2015 und 2021 machten Roger Rönnberg (55) mit Frölunda und Sam Hallam (47) mit Växjö die Meistertitel grossmehrheitlich unter sich aus – zweimal wurde Rönnberg Champion, dreimal Hallam.

Nun hat sich das brisante Duell auf Schweizer Eis verlagert. Rönnberg machte sich in Fribourg im Frühling als Meistertrainer unsterblich, während Hallam seit dieser Saison daran arbeitet, Servette wieder an die Spitze zu führen. «Roger ist einer der Trainer, die ich am liebsten schlage», betonte Hallam im September. Sein Wunsch hat sich bereits zweimal erfüllt – beide bisherigen Saisonduelle entschied Servette für sich (4:3 n.P., 1:0).

CHL ist Rönnbergs Hoheitsgebiet

Rönnberg dürfte sich grün und blau geärgert haben. Ganz so wie früher in Schweden, als er wiederholt betonte, wie frustrierend es sei, gegen Hallams Mannschaften zu spielen, da diese kaum Fehler anböten. Er wird alles daransetzen, in der Champions Hockey League zurückzuschlagen, wo nun das heisse Schweizer Achtelfinal-Duell Servette – Fribourg ansteht (11. und 18. November). Denn die Champions League ist sein Hoheitsgebiet: Rönnberg stemmte die Trophäe viermal in die Höhe (2016, 2017, 2019, 2020) – Hallam hingegen nie.

Rönnberg gegen Hallam ist aber auch das Aufeinandertreffen zweier Gegensätze: Hier der extrovertierte, an der Bande stets auf Betriebstemperatur kochende Vulkan Rönnberg. Dort der zurückhaltende, bei den Spielen zumeist stoisch ruhig auftretende Hallam. Dies könne ganz schön nerven, stichelte Rönnberg früher mit einem Augenzwinkern. Derweil meinte Hallam in einem Video auf dem klubeigenen Kanal: «Roger zeichnet gerne Bilder und füllt diese mit grossen Worten. Ich meinerseits bevorzuge es, weniger zu reden.»

Giftpfeile, aber höchster Respekt voreinander

Auf den Mund gefallen ist allerdings auch Hallam nicht. Vor und während Playoff-Serien lieferten sich die beiden stets psychologische Scharmützel und verbale, wenn auch meist humorvolle Giftpfeile, bei denen keiner zurücksteckte. Und als Hallam als schwedischer Nati-Trainer an der WM im Mai in Fribourg stationiert war und Rönnbergs Büro leer vorfand, schrieb er ihm eine Nachricht und meinte frech: «Ich wusste gar nicht, dass du nur noch Teilzeit arbeitest!»

Auch wenn sie vielleicht nicht die dicksten Freunde sein mögen und sich immer wieder necken, die Achtung voreinander ist gross. «Ich weiss, wie hart Roger arbeitet, und respektiere ihn enorm – sowohl als Trainer als auch als Mensch», sagt Hallam und schiebt nach, dass es immer eine Freude sei, sich mit ihm auszutauschen. Rönnberg seinerseits adelte Hallam unter anderem bei dessen Ernennung zum schwedischen Nationalcoach, bezeichnete dies in den heimischen Medien als «goldrichtige, perfekte Wahl» und lobte Hallams moderne Menschenführung.

Die packenden Duelle in Schweden zwischen Hallam und Rönnberg führten stets dazu, dass sich beide Trainer gezwungen sahen, ihr System und ihre Mannschaften weiterzuentwickeln. Wer aktuell die treffenderen Lehren gezogen hat, wird die Endabrechnung nach dem CHL-Doppelpack um den Einzug in den Viertelfinal zeigen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos