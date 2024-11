Im ersten Spiel für Servette Ajoie-Leihgabe Oula Palve trifft wunderschön per Backhand

In der Champions Hockey League geht es im Schweizer Duell zwischen Lausanne und Genf hoch zu und her. Im zweiten Drittel kann Ajoie-Leihgabe Oula Palve in seinem ersten Spiel für die Genfer per wunderschönem Backhand-Treffer auf 3:0 erhöhen.