Schon seit der Auslosung Anfang Februar ist klar, dass die Schweiz in der kommenden Nations League auf Spanien treffen wird. Jetzt ist auch klar, wo die Nati gegen den Europameister spielen wird.

Schweiz spielt in Genf gegen den Europameister

Zum Auftakt in die Nations League

Die Schweizer Nationalmannschaft warten Anfang September in Genf auf – mit dem Duell gegen Europameister Spanien.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Schweizer Nationalmannschaft bestreitet ihr erstes Heimspiel in der Nations League gegen Europameister Spanien in Genf. Die Partie findet am 8. September um 20.45 Uhr statt. Dies teilte der Schweizerische Fussballverband mit.

Das erste Auswärtsspiel gegen Dänemark findet drei Tage zuvor in Kopenhagen statt. Die Spielorte der weiteren Heimspiele gegen Dänemark (15. Oktober) und Serbien (15. November) sind noch offen.