Die Halbzeitshow

Ein wichtiger Teil des Super Bowls ist auch die Halftime Show. Über sie wird mindestens genauso viel diskutiert wie über das sportliche Geschehen. In diesem Jahr ist US-Rapper Kendrick Lamar (37) zuständig für die Unterhaltung in der Pause des Spiels. Mit Titeln kennt sich Lamar aus: Erst am vergangenen Wochenende räumte er bei den Grammys mit seinem Song «Not like us» fünf Auszeichnungen ab. Einen Gastauftritt an der Seite des Rappers wird zudem die Sängerin SZA (35) bekommen. Übrigens: eine Gage gibts für die Stars in der Halftime Show wie üblich keine. Der Auftritt vor einem weltweiten Publikum gilt als Lohn genug.