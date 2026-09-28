Fliegendes Ei statt Samba-Kicker im Maracana. Das erste Spiel der NFL in Rio de Janeiro wurde trotz anfänglicher Zweifel zu einem Spektakel. Mit einem dramatischen Ende.

Björn Lindroos Redaktor Sport

Der Fussball-Tempel in fremder Hand. Zum ersten Mal überhaupt gastierte die NFL am Sonntag im Maracana-Stadion in Rio de Janeiro. Zwar fanden schon in den letzten zwei Jahren Spiele in Brasilien statt, doch am Zuckerhut war die grösste Football-Liga der Welt noch nie.

Noch bevor die Dallas Cowboys und die Baltimore Ravens aber überhaupt einen Spielzug absolvierten, stand die Partie auf der Kippe. Denn der Rasen war aufgrund von ungewöhnlich starken Regenfällen in einem miserablen Zustand. Um das Spiel zu retten, liess die NFL eine riesige Plane nach Rio fliegen und eine Spezialmaschine aus Belgien kam zum Einsatz. Sie nähte Kunstrasenfasern zwischen die aufgeweichten Halme und rettete so den Untergrund.

CR7-Jubel und Neymar im Stadion

Und der Aufwand lohnte sich. Denn die Partie zwischen den zwei starken Teams wurde zu einem Spektakel. Vor den Augen von Brasil-Superstar Neymar (34) gingen die Baltimore Ravens wenige Minuten vor Schluss in Führung. Dallas konnte aber reagieren und glich die Partie sieben Sekunden vor dem Ende mit einem Field Goal aus.

Während sich das ganze Maracana bereits auf eine Verlängerung einstellte, hatten die Ravens andere Pläne. Superstar-Quarterback Lamar Jackson fand seinen liebsten Passempfänger Zay Flowers und konnte rechtzeitig ein Timeout nehmen. Mit einer Sekunde auf der Uhr verwandelte Kicker Tyler Loop das Field Goal zum 34:31-Endstand. Loop setzte gar zu Cristiano Ronaldos legendärem «Siuuu»-Jubel an und das Maracana zog deutlich hörbar mit.

Trotz anfänglicher Rasen-Zweifel am Ende also ein erfolgreiches Gastspiel der NFL im Fussball-Tempel, das kaum das letzte gewesen sein dürfte.