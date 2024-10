Zum vierten Mal findet am Flughafen Zürich das Musik- und Lichtfestival Zauberpark statt. Die Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Musik- und Kinderprogramm mit bekannten Acts wie Nemo, Max Giesinger, die Schwiizergoofe und Andrew Bond.

Auf dem Lichtweg warten 14 neue Lichtkunstinstallationen darauf, von den Besucherinnen und Besucher entdeckt zu werden.

Nach den erfolgreichen Ausgaben in den letzten drei Jahren, verwandelt sich der Flughafenpark vom 21. November bis 8. Dezember erneut in eine Welt aus Musik, Lichtkunst und Kulinarik.

Livekonzerte in zauberhafter Atmosphäre

Während 18 Tagen stehen jeden Abend bekannte Musikerinnen und Musiker aus den unterschiedlichsten Genres auf der Zauberpark-Bühne. Mit dabei sind unter anderem Schweizer Acts wie Nemo, Bligg, Jan «Seven» Dettwyler, Bastian Baker, Loco Escrito, Megawatt, Zian und The Gardener & the Tree. Im Zauberpark treten sowohl Schweizer sowie internationale Musikerinnen und Musiker auf: Max Giesinger, Fritz Kalkbrenner, The Kolors, Sam Ryder, Milow, Alice Merton sowie Tom Twers gehören zum diesjährigen Line-up.

In Zusammenarbeit mit der Stiftung Denk an mich wird auch dieses Jahr ein Konzert live auf der Bühne in Gebärdensprache übersetzt. Weitere Informationen dazu werden zeitnah kommuniziert.

Acoustic Sundays im Genussdorf

An den drei Sonntagen tritt nebst den Kids Act jeweils ein Singer-Songwriter Acoustic Act im Genussdorf auf. Dies sind in diesem Jahr Veronica Fusaro, Invivas und Argyle. Die Acoustic Sundays eignen sich besonders für diejenigen Besucherinnen und Besucher, die sich in erster Linie der Lichtkunst widmen und den Abend bei gemütlicher Stimmung im Genussdorf ausklingen lassen möchten. Während des ganzen Zauberparks erwarten die Gäste dort zehn Genusshäuschen von lokalen Gastronomen, die ein regionales Angebot anbieten.

Kinderprogramm für die kleinsten Gäste

Der Zauberpark ist ein Festival für alle Generationen, auch die jüngsten Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein buntes Kinderprogramm freuen. Die Kids Acts treten jeweils in den frühen Abendstunden vor den Music Acts auf, darunter auch die Formation Schwiizergoofe, die wir dieses Jahr zum ersten Mal mit ihrem Tanz- und Singworkshop im Zauberpark begrüssen dürfen. Wieder mit dabei sind unter anderem Märchenerzählerin Tante Carmen, Zauberer und Bauchredner Dan White, Silberbüx, Laurent & Max sowie Andrew Bond, der dieses Jahr gleich mit drei Shows in den Zauberpark zurückkehrt.

Lichtkunst, die fasziniert

Nebst dem Musik- und Kinderprogramm bietet der Zauberpark mit seiner Lichtkunst einen weiteren Höhepunkt. Die durch das Kunst- und Designkollektiv NOA (No Ordinary Art Lab AG) kuratierten Lichtinstallationen stammen von Kunstschaffenden aus der Schweiz und ganz Europa. Platziert sind 14 neue Kunstwerke entlang des Rundwegs, der je nach Verweildauer 30 bis 45 Minuten dauert.

Besucherinnen und Besucher spazieren entlang schwebender Lichtkugeln, vorbei an leuchtenden Waldtieren und einem endlosen Kosmos aus Licht und Spiegeln. Auf dem Wunschweg können Wünsche von Menschen mit Behinderung unterstützt werden, und wer möchte, sendet den eigenen Wunsch mit «Light a Wish» auf seine Reise.

Gruppenangebote

Der Zauberpark bietet einzigartige Angebote für Firmen- und Teamevents, wie beispielsweise einen individuellen Weihnachtsanlass. Gruppen von 30 bis 120 Personen finden Platz im gemütlichen Sternenzelt in unmittelbarer Nähe zur Bühne. Die Revier-Tribüne bietet Platz für bis zu 40 Personen und beinhaltet nebst Sitzgelegenheiten auch eine exklusive Bar sowie beste Aussicht auf das Livekonzert. Ebenfalls kann der Zauberpark auch exklusiv für bis zu 2500 Personen gemietet werden. Unternehmen und Organisationen haben zudem die Möglichkeit, ihren individuellen Weihnachtsanlass im Zauberpark zu planen:

Sponsoring & Ticketverkauf

Die Veranstalter bedanken sich herzlich bei der Zürcher Kantonalbank, die Presenting Partner des Zauberparks ist, sowie bei allen weiteren Partnern des Festivals.

Der Ticketverkauf läuft seit dem 13. Juni 2024. Gäste können unterschiedliche Tickets erwerben und so ihren individuellen Besuch planen. Angeboten werden unter anderem Tickets nur für das Kinderprogramm und die Lichtinstallationen, für das Konzert (inklusive Lichtinstallationen) oder für die Besichtigung der Lichtinstallationen nach dem Konzert. Dank des Engagements der Zürcher Kantonalbank profitieren Inhaberinnen und Inhaber einer ZKB-Karte von 20 Prozent Ticketvergünstigung. Dieses Angebot ist limitiert und gilt, solange Vorrat reicht. An der ZKB Night am 3. Dezember profitieren Kundeninnen und Kunden der Zürcher Kantonalbank von 50 Prozent Rabatt auf die Tickets für die Music- und Kids Acts sowie auf den Late Night Walk. Das Angebot ist limitiert.

Presenting Partner: Zürcher Kantonalbank

Medienpartner: Blick, Radio Energy

Ticketing Partner: Seeticket

Veranstalter: NOA AG

Co-Partner: Amstein + Walthert, HRS Real Estate AG

Kids Supporter: Edelweiss Air

