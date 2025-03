World Water Day: VALSER lanciert Nachhaltigkeitsplattform

Über VALSER

Die VALSER Mineralquellen GmbH wurde 1960 gegründet. Mit dem VALSER Service, der Mineralwasser nach Hause und in Büros liefert, wurde die Marke in der ganzen Schweiz bekannt. Heute ist die Abfüllanlage in Vals mit rund 60 Mitarbeitenden eine der grössten Arbeitgeberinnen im Valsertal. Seit 2002 gehört sie zu Coca-Cola Schweiz. In den vergangenen 20 Jahren hat Coca-Cola Schweiz mehr als 75 Millionen CHF in den Standort Vals investiert.