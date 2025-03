Dreame feiert die Saison mit einem Frühjahrs-Sale und bietet bis zu CHF 300.00 Rabatt auf smarte Flaggschiff-Produkte für die Haushaltsreinigung: von leistungsstarken Saugrobotern, Nass- und Trockensaugern, Premium-Hairstyling-Tools bis hin zu Next Gen Rasenmährobotern.

A2 (Rasenmähroboter): Präzision, Power & mühelose Rasenpflege

Originalpreis: CHF 2.499

Spring Sale Preis ab Launch am 31. März 2025: CHF 2.199

Mit dem EdgeMaster™-Schneidsystem reduziert der A2-Rasenmähroboter ungeschnittene Streifen auf weniger als 5 cm entlang der Kanten. Mit der OmniSense™ 2.0 Intelligente Navigation kann der A2 eine vollständig automatisierte Grenzsetzung erreichen – ohne komplizierte Verkabelung, RTK-Basistationen oder Signalbeacons. Er kartiert Gärten bis zu 3.000 m² und bietet Echtzeit-Videoüberwachung zur Erhöhung der Sicherheit.

X50 Ultra Complete (Saugroboter): Für Reinigung in neuen Höhen & Tiefen

Originalpreis: CHF 1.399

Spring Sale Preis: CHF 1.199

Der fortschrittlichste Saugroboter von Dreame, der X50 Ultra Complete, setzt mit seinem ProLeap™-System, das eine Hindernisüberquerung von bis zu 6 cm ermöglicht, neue Maßstäbe in der Hausreinigung. Die VersaLift-Navigation erlaubt es dem Roboter, sich auf nur 8,9 cm abzusenken, um tief unter Möbeln zu reinigen. Das HyperStream™-Detangling DuoBrush-System erfasst und entfernt Haare effektiv, während die Saugkraft von 20.000 Pa eine gründliche Entfernung von Schmutz und Ablagerungen gewährleistet.

L50 Pro Ultra (Saugroboter): Saug- und Wischroboter mit automatischer Leerung und Selbstreinigung des Wischmopps

Originalpreis: CHF 1'199.00

Spring Sale Preis: CHF 899.00

Die automatische Reinigung ist zum Greifen nahe. Dank der optimierten VersaLift-Navigation passt sich der L50 Pro Ultra dem Grundriss Ihres Zuhauses mühelos an und erreicht somit auch schwer zugängliche und zu reinigende Bereiche. Die HyperStream™ Detangling DuoBrush bietet eine Saugkraft von 19.500 Pa und ermöglicht dadurch die leistungsstarke Aufnahme von Schmutz auf Teppichen und harten Böden sowie eine effektive Entfernung von Haaren – für ein rundum sauberes Zuhause.

H15 Pro (Nass- & Trockensauger): Eine vollständige Reinigung, nahtlos und makellos

Originalpreis: CHF 649

Spring Sale Preis: CHF 499

Der H15 Pro ist der erste Nass- und Trockensauger der Branche mit einem KI-Roboter-Arm, der GapFree™-Triple-Edge-Abdeckung bietet, um jede Ecke zu erreichen. Das TangleCut™-System sorgt für eine verhedderungsfreie Bürste, während das Thermo Tub™-Selbstreinigungssystem mit heißem Wasser (100°C) und Hochgeschwindigkeits-Trocknung mühelose Wartung ermöglicht.

Z30 (Stabstaubsauger): Unübertroffene Saugkraft für intelligentes Reinigen

Originalpreis: CHF 449

Spring Sale Preis: CHF 329

Der Z30 definiert Reinigungseffizienz neu mit einer Saugkraft von 310 AW, der höchsten in Dreames Akkusauger-Reihe. Der fortschrittliche bürstenlose Motor sorgt für außergewöhnliche Schmutzentfernung, während eine 99,99%-Filtration feinen Staub, Bakterien und Allergene mit einem HEPA-Filter einfängt. Ausgestattet mit intelligenten Infrarotsensoren erkennt der Z30 Partikel bis zu einer Größe von 10 Mikrometern und passt die Saugkraft automatisch für eine optimierte Reinigung an. Das Echtzeit-LCD-Display liefert sofortiges Feedback zur Reinigungsleistung und balanciert Leistung, Batterieeffizienz und Laufzeit für ein nahtloses, intelligentes Reinigungserlebnis.

AirStyle Pro: 7-in-1 Haartrockner- & Styling-Werkzeug

Originalpreis: CHF 329

Spring Sale Preis: CHF 269

Der AirStyle Pro bietet 7 austauschbare magnetische Aufsätze für müheloses, salonfähiges Styling. Angetrieben von einem 110.000 U/min-Motor sorgt er für schnelles Trocknen, präzises Locken und Volumenbildung, während er Hitzeschäden minimiert.

A1 Pro: Erstklassiges Mähen wie nie zuvor

Originalpreis: CHF 1499

Spring Sale Preis: CHF 1299

Erleben Sie mit dem Dreame Roboticmower A1 Pro die Zukunft der Rasenpflege. Erstellen Sie mühelos drahtlose Begrenzungen und erzielen Sie mit innovativer U-förmiger Wegeplanung einen perfekt gepflegten Rasen. Dank fortschrittlicher 3D-Technologie erkennt der A1 Pro Hindernisse und umfährt sie. Steuern Sie den A1 Pro über die intuitive Dreamehome-App und genießen Sie ein nahtloses Mäherlebnis.

Über Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen für Konsumgüter, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte spezialisiert hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, das tägliche Leben durch modernste Technologie zu verbessern. Mit über 150 zentralen Patenten hat Dreame bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsmotoren, monokulare Maschinenvision, SLAM (Simultane Lokalisierung und Kartierung) sowie Mehrkegel-Zyklontrennung entwickelt.

Heute bietet Dreame eine umfassende Produktpalette an, die unter anderem Saugroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Stabstaubsauger, Rasenmäher und Haarpflegeprodukte umfasst – allesamt darauf ausgelegt, leistungsstarke Ergebnisse zu liefern und mühelose Reinigungserlebnisse zu ermöglichen. Als führendes Unternehmen im Bereich Haus- und Gartenpflege setzt Dreame weiterhin Maßstäbe in puncto Komfort und Innovation in allen Produktlinien und sorgt dafür, dass Nutzer täglich von smarteren und saubereren Wohnräumen profitieren können. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://ch.dreametech.com/

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.