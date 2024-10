Vom 26. Oktober bis 3. November findet in der Halle 2 der Messe Basel das Weinfestival Basel 2024 statt. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf über 100 Aussteller, 23 Masterclasses und Boutique-Workshops sowie die Kunstausstellung «WINEArt by…» freuen.

Ausstellerhighlights

Besucherinnen und Besucher treffen unter anderem auf zahlreiche, langjährige Aussteller, wie beispielsweise die Kellereien Adrian & Diego Mathier und Gregor Kuonen sowie Domaines Rouvinez aus dem Wallis oder Patrick Fonjallaz und neu auch Domaine Rosset vom Genfersee. Auch regionale Grössen wie Schindelholz, Vinenzo oder Paul Ullrich bieten ihre Weine dem Festival-Publikum zur Verkostung an. Den Raum Zürich vertreten u.a. Gastrovin oder Dovinasol. Insgesamt präsentieren über 80 Weinhändler eine Vielzahl von qualitativen Weinen aus aller Welt.

Das regionale und heimische Schaffen von kleinen Produzenten kann auf den Gemeinschaftsständen «Basel, Solothurn & Friends» und «Baden - Der Garten Deutschlands» degustiert werden. Aus dem Bündnerland werden die Winzer aus Jenins ihre Première auf dem Weinfestival Basel feiern.

Das Erlebnis im Vordergrund

«Wir haben das Konzept des Weinfestivals der letzten Jahre weiterentwickelt und möchten in Zukunft mit dem Festival noch mehr Erlebnisse für die Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber bieten,» berichtet René Zürcher, Chef de Produit des Weinfestival Basel 2024. «Wir haben unser eigenes Rahmenprogramm im Vergleich zum Vorjahr deutlich ausgebaut und bieten in Zusammenarbeit mit bekannten Weingütern und Partnern Boutique-Workshops und Masterclasses, in denen die Besucherinnen und Besucher den Wein erleben können.»

Anna Tkachenko-Marie wird am 26. Oktober für Château Angélus eine Vertikalverkostung der verschiedenen Jahrgänge durchführen.

Dorit Schmitt gestaltet am Sonntagnachmittag, 27. Oktober, zwei Boutique-Workshops zum Pairing von Wein und Schokolade sowie zum Pairing von Käse und Birnen-/Apfelweinen.

Am Montagabend, 28. Oktober, steht eine Käsezeremonie mit Jean-François Antony von der Fromagerie Antony an.

Christian Kraus demonstriert am 29. Oktober im Rahmen der Riedel Wine Glass Experience, welchen Einfluss das Weinglas auf das Geschmackserlebnis des Weins hat.

Riccardo Korner ermöglicht den Teilnehmenden in seinem Boutique-Workshop am 30. Oktober, Riesling-Weine der Spitzenklasse des Weinguts Dr. Bürklin-Wolf zu verkosten.

Im letzten Boutique-Workshop am Donnerstagabend, 31. Oktober, zeigt Alex Däppen die verschiedenen Gin-Stile auf.

Für die Programm-Highlights vom 1. bis 3. November ist Vinum, das Magazin für Weinkultur, verantwortlich. Am zweiten Festival-Wochenende führt Vinum insgesamt 14 kostenlose Masterclasses zu Weinen aus den verschiedensten Regionen der Welt auf dem Weinfestival durch.

Für Einsteigerinnen und Einsteiger, die sich grundlegendes Weinwissen aneignen möchten, eignet sich der 2-teilige Wein-Basiskurs am 28. und 29. Oktober. Weinakademiker Marcio Hamann zeigt den Seminarteilnehmenden, wie man richtig degustiert, wie man Geschmacksnoten erkennen kann, welche Traubensorten und Weinregionen es gibt und vieles mehr.

WINEArt by…

Gemeinsam mit dem Verein Kunst Werk Basel lanciert das Weinfestival Basel 2024 die Kunstausstellung WINEArt by…, um die Themen Wein und Kunst miteinander zu verschmelzen. Mit der WINEArt by… erhalten die Künstlerinnen und Künstler die Möglichkeit, ihre Werke auszustellen und diese einem grossen Publikum zu präsentieren

Mehr Informationen unter: https://www.weinfestival-basel.ch

Bei diesem Beitrag handelt es sich um Werbung.