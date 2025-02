Swiss Cyber Security Days 2025: Zukunft der Cybersicherheit gestalten

Die Swiss Cyber Security Days 2025 (SCSD) finden am 18. und 19. Februar auf dem BERNEXPO-Areal in Bern statt. Unter dem Motto «Eye of the Cyber – create tomorrow» steht die Veranstaltung ganz im Zeichen der Zukunft der Cybersicherheit.