Reden wir nicht um den heissen Brei herum: Diese Wörter sind für unseren Planeten entscheidend. Und das will ich dir mal auf meine eigene Art und Weise erklären, an einem ganz konkreten Beispiel: den Walliser Weinen. Jetzt bist du neugierig geworden, was? Sehr gut! Aber bevor du dir’s zum Apéro bequem machst: Wir fahren in die Weinberge. Steig ein in meinen «bascot» (jawohl, so heisst mein altes Landvehikel – lach nicht, es ist vielleicht langsam, aber selbst beladen immer noch schneller als du ). Übrigens, schau, was ich dir mitgebracht habe, einen kleinen Schatz: eine Flasche Walliser Wein … Nimm dir einen Augenblick Zeit, sie zu bewundern … Sieh dir die Farbe an, diese Reflexe – da spürst du schon, dass sie eine Geschichte zu erzählen hat, nicht wahr? Was sie erlebt hat?

Nun, nüchtern betrachtet: Die Grundlage des Weins ist die Traube. Aber Moment, nicht irgendeine Traube. Diese hier ist etwas Besonderes, sie ist hier, um uns herum, in diesem Weinberg gewachsen und hat Krankheiten und Wetterkapriolen getrotzt. Diese Traube stammt nicht aus einem fernen Weinberg; sie hat das ganze Jahr Seite an Seite mit ihrem Winzer verbracht, in all ihren Formen, von den rohen Beeren bis zu diesem himmlischen Nektar, und das ist es, was ihre Einzigartigkeit ausmacht.

Du siehst also, es ist nicht bloss eine Traube oder ein Wein, der irgendwo gewachsen ist. Es ist ein Produkt, das gelebt hat, das von seiner Umgebung und seinem Winzer geformt wurde. Und wenn du diesen Wein probierst, schmeckst du ein bisschen von dieser Geschichte, ein bisschen von diesem Klima, ein bisschen von dieser Gegend – und das, das ist das Lokale!

Und was ist mit der Nachhaltigkeit? Da ist der lokale Wein ein Musterbeispiel: Er ist nicht nur einfach ein alkoholisches Getränk, sondern ein Ausdruck des Engagements. Der Winzer, der nachhaltig anbaut, ergeht sich nicht in hochgestochenen Reden über Ökologie. Nein, er handelt. Er kümmert sich um seine Reben und seinen Wein: ohne schädliche Behandlungen, mit gesunden Methoden, vor allem aber mit dem Herzen. Reine Authentizität.

Du hast es verstanden: Lokal und nachhaltig sind nicht bloss Modewörter, sondern bezeichnen wesentliche Werte für die Zukunft unserer Gesellschaft. Also, geniesse all die Köstlichkeiten aus deiner Region! Ich wette, davon gibt es eine ganze Menge!

