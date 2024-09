Die Champions Hockey League geht im Oktober in die entscheidende Phase der Regular Season. Alle vier Schweizer Teams befinden sich in der Gesamttabelle in guter Ausgangslage für die Playoff-Plätze. Spannung und Spitzeneishockey sind an Spieltag 5 und 6 garantiert.

Fribourg-Gottéron tritt zum Abschluss der Regular Season zweimal zu Hause in der BCF Arena an. Foto: © Adrien Perritaz 1/5

Nach vier Spieltagen in der Champions Hockey League haben sich gleich zwei Schweizer Vertreter in den Top 5 eingereiht. Der Lausanne HC grüsst vom zweiten Tabellenplatz, während die ZSC Lions derzeit die Nummer fünf im europäischen Klub-Eishockey sind. Beide haben drei ihrer vier ersten Partien gewonnen.

Ebenfalls auf Playoff-Kurs ist Fribourg-Gottéron, das sich derzeit auf Platz 13 in der Gesamttabelle der 24 besten Teams Europas eingereiht hat. Nur ein Platz hinter den Saanestädtern befindet sich Titelverteidiger Genève-Servette, der zu Beginn der CHL-Saison etwas Startschwierigkeiten bekundete, dann aber Spieltag drei und vier erfolgreich gestalten konnte.

Für alle vier Schweizer Teams geht es im Oktober an den abschliessenden Spieltagen fünf und sechs der Regular Season zum einen darum, sich einen Platz für die Playoffs der besten 16 zu sichern – andererseits aber auch darum, sich mit einem möglichst guten Rang im Gesamt-Ranking eine bessere Ausgangslage für die K.o.-Runde zu verschaffen. Denn hier werden die Paarungen aufgrund der Tabellenplätze zugeteilt (1. vs. 16, 2 vs. 15. usw.).

Für Fribourg-Gottéron stehen zum Abschluss der Regular Sesason nun noch zwei Heimspiele auf dem Programm (8. und 15. Oktober, je 19:45 Uhr, gegen die beiden deutschen Teams Eisbären Berlin und Straubing Tigers), während die anderen Schweizer Teams je einmal zu Hause und einmal auswärts antreten. Die ZSC Lions empfangen am 8. Oktober (19:45 Uhr) das Überraschungsteam aus Grossbritannien, die Sheffield Steelers. Genève-Servette tritt tags darauf in Neuenburg (die Patinoire des Vernets wird derzeit renoviert) gegen KAC Klagenfurt an und der Lausanne HC empfängt gleichentags in der Vaudoise Arena Storhamar Hamar aus Norwegen (beide Spiele starten um 19:45 Uhr). Alle drei schliessen die Regular Season dann mit einem Auswärtsspiel ab (ZSC gegen Klagenfurt, Lausanne gegen Tappara Tampere und Servette gegen Fehérvár AV19).

Spielplan der Schweizer Teams und Tickets Erlebe europäisches Eishockey auf Spitzenniveau, wenn die Champions Hockey League in die Schweizer Stadien zurückkehrt. Den Spielplan der Schweizer Teams sowie Tickets zu ihren Heimspielen gibt’s hier. Alle Spiele der Schweizer Teams sowie viele weitere Champions Hockey League-Partien gibt’s zudem live bei MySports. Erlebe europäisches Eishockey auf Spitzenniveau, wenn die Champions Hockey League in die Schweizer Stadien zurückkehrt. Den Spielplan der Schweizer Teams sowie Tickets zu ihren Heimspielen gibt’s hier. Alle Spiele der Schweizer Teams sowie viele weitere Champions Hockey League-Partien gibt’s zudem live bei MySports.

Schweizer Teams im Kampf um europäische Playoff-Plätze:

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Bei diesem Beitrag handelt es sich um Werbung.