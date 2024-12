Über Weihnachten und Silvester lohnt sich ein Besuch im Kino Frame an der Zürcher Europaallee besonders. Lass dich nach einem gemütlichen Spaziergang über den Weihnachtsmarkt mit Getränk und Popcorn in die gelben Sessel sinken und geniesse besondere Filmhighlights.

1/9

Auf einen Blick



Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Diese und viele weitere Filmhighlights bringt der «Samichlaus» im Dezember ins Kino Frame:

Wicked (ab dem 10. Dezember)

Von den Bühnen auf die Leinwand: Eines der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten – verfilmt mit Ariana Grande, Cynthia Erivo, Michelle Yeoh und Jeff Goldblum.

The Room Next Door (ab dem 12. Dezember)

Das neuste Meisterwerk von Pedro Almodóvar: Eine bewegende Geschichte über Freundschaft, Abschied und Tod mit Julianne Moore und Tilda Swinton.

Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim (ab dem 12. Dezember)

Ein Anime von Kenji Kamiyama: Für das Abenteuer kehren mehrere Beteiligte zurück, die schon mit Peter Jackson an seinen zwei Mittelerde-Trilogien arbeiteten.

Mufasa: The Lion King (ab dem 19. Dezember)

Die Fortsetzung zu Disneys Realfilm-Remake lässt das Publikum erneut in die bewegende Welt von The Lion King eintauchen.

Der Spitzname (ab dem 19. Dezember)

Der dritte Streich der Reihe von Sönke Wortmann: Eine herrliche Zeitgeistkomödie mit deutschem Star-Cast um Iris Berben und Christoph Maria Herbst.

Heretic (ab dem 26. Dezember)

Ja, er ist es wirklich: Der eigentliche RomCom-Darsteller Hugh Grant schlüpft in die Rolle des Bösewichts – ein Geniestreich und absolutes Muss für Horror-Fans!

La Cocina (ab dem 2. Januar)

Eine tragikomische und facettenreiche Hommage an den faszinierenden Mikrokosmos Gastronomie, der sich in diesem Fall mitten in New York City abspielt.

Harry Potter Fans – aufgepasst!

Erst Weihnachtsstress, dann Hogwarts-Express: Am 26. und 27. Dezember zeigt das Kino Frame alle Harry Potter Teile in zwei Etappen. Die ersten vier Filme kommen am 26. Dezember auf die grosse Leinwand, die letzten vier Teile der beliebten Fantasy-Reihe werden am 27. Dezember gezeigt.

«Under the Christmas Tree» wird zu «Under the Kinositz»! Im Dezember versteckt der «Samichlaus» höchstpersönlich jeden Tag einen Gutschein unter einem der Kinositze – halte also unbedingt Ausschau danach und geniesse mit etwas Glück kostenlos einen weiteren Besuch im Kino Frame. Im Dezember versteckt der «Samichlaus» höchstpersönlich jeden Tag einen Gutschein unter einem der Kinositze – halte also unbedingt Ausschau danach und geniesse mit etwas Glück kostenlos einen weiteren Besuch im Kino Frame. Weitere Informationen

Bei diesem Beitrag handelt es sich um Werbung.