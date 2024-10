Die flexibelste Tennis-Liga der Schweiz geht weiter. Egal, ob individuelles Match oder Teilnahme an einem Turnier, hier steht nicht der Wettkampf im Vordergrund, sondern der Spass am Spiel. Die GotCourts League presented by wefox freut sich über alle Liga-Neulinge!

Spiele, wann, wo und gegen wen du willst!

Du bist ein Tennisfan und magst es gerne unkompliziert? Perfekt: In der GCL organisierst du dein Tennis digital, einfach und schnell. Mit nur einem Klick findest du passende GegnerInnen in deiner Nähe – egal ob du eine Lizenz hast, oder nicht, AnfängerIn oder ein halber Pro bist, bei der GCL ist für alle etwas dabei. Dank des Live-Rating-Systems sorgt die GCL dafür, dass auf jedem Niveau passende Matches möglich sind. Alles, was du dazu brauchst, ist die GotCourts App, um dich bei der GotCourts League anzumelden und schon bist du startklar!

Fühle dich wie ein Profi bei GotCourts League Turnieren

Du spielst lieber in einem Turnierformat? Auch hier gibt es tolle Optionen in der GotCourts League und zwar die Frühlings- und Sommerturniere!

Im Rahmen der GotCourts League werden sowohl Frühjahrs- als auch Sommerturniere auf einigen der schönsten Tennisplätze der Schweiz ausgetragen.

Städte wie Zürich, Luzern und Bern gehören zu den Standorten, die Teil der Turnierserie sind. Diese Turniere stehen für alle offen und bieten ein attraktives Tennis-Erlebnis, an dem TeilnehmerInnen League-Luft schnuppern können. Von Welcome Packs über Live-Ergebnisse und wefox Players Lounge bis hin zu Preisen von Sponsoren wie Tennis Point, Maurice de Mauriac und Head für die GewinnerInnen - hier fühlst du dich wie ein Profi.

Das Highlight der Saison ist das Finalturnier, das am 19. und 20. Oktober im Hallen TC Lengg in Zürich stattfindet. Hier treten die zehn besten SpielerInnen jeder der sieben Ligen um den begehrten Liga-Sieg an.

Noch mehr Gewinnchancen mit Challenges

Für alle, die nicht genug bekommen können, bietet die GCL zusätzliche Gewinnmöglichkeiten in Form von Challenges. Ob man gegen verschiedene Gegner spielt, die meisten Matches absolviert oder neue Mitglieder zur GotCourts League einlädt – jede Herausforderung wird belohnt.

Eine besondere Neuerung in der Saison 2024 ist die Rafa Nadal Challenge, bei der 2x 1 Woche Tenniscamp in der berühmten Rafa Nadal Academy by Movistar verlost wird. Alles was dafür gemacht werden muss? Anmelden und zwei Matches in der GotCourts League spielen und schon bist du bei der Verlosung dabei!

Die GotCourts League bietet ein Tennis-Erlebnis für jeden – vom lockeren Freizeitspieler bis zur ambitionierten TurnierteilnehmerIn mit zahlreichen Turnieren, Challenges und coolen Preisen ist die GotCourts League ein spannendes Erlebnis für alle, die Interesse an Tennis haben.

1/10

Bei diesem Beitrag handelt es sich um Werbung.