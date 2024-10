Die preisgekrönte Ausstellung Jurassic World: The Exhibition wird ab dem 11. Oktober für eine begrenzte Zeit in der Messe Basel zu sehen sein.

Dieses beeindruckende und immersive Erlebnis feiert 30 Jahre der Franchise, die mit dem bahnbrechenden Jurassic Park-Film von Universal Pictures und Amblin Entertainment begann. Tickets sind auf der Website www.jurassicworldexhibition.ch erhältlich.

Jurassic World: The Exhibition ist eine familienfreundliche Ausstellung von beeindruckenden Ausmassen, die auf einem der größten Blockbuster der Kinogeschichte basiert. Die Besucher durchschreiten die ikonischen Tore von «Jurassic World» erkunden, abwechslungsreiche 2 Themenbereiche und begegnen einem lebensgroßen Brachiosaurus, Velociraptoren und dem furchterregendsten Dinosaurier von allen, dem mächtigen Tyrannosaurus Rex. Die Gäste können sich vorstellen, wie es gewesen wäre, inmitten dieser atemberaubenden Kreaturen zu leben, und sogar mit Baby-Dinosauriern interagieren, darunter «Bumpy» aus der beliebten Zeichentrickserie Jurassic World: Camp Cretaceous von Universal Pictures, Amblin Entertainment und DreamWorks Animation, die derzeit auf Netflix ausgestrahlt wird.

Jurassic World: The Exhibition hat sich seit ihrem Start zu einer der am schnellsten verkauften Ausstellungen in der Geschichte entwickelt, mit über acht Millionen verkauften Tickets an begeisterte Fans in 22 Städten auf der ganzen Welt, darunter Berlin, Köln, London, San Diego, Dallas, Atlanta, Chicago, Philadelphia, Paris, Madrid, Seoul, Chengdu, Guangzhou, Shanghai und Toronto. Nach der Eröffnung in Mexiko-Stadt, Melbourne und Manchester haben nun auch Familien, Fans und alle Dinosaurier-Begeisterten die Chance, diese globale Sensation in Basel zu erleben.

«Es ist wirklich aufregend für uns, Jurassic World: The Exhibition nach Basel zu bringen» sagt Ron Tan, Executive Chairman & Group CEO von NEON. «Basel ist die vierte Eröffnung von Jurassic World: The Exhibition in nur knapp drei Monaten, nach unseren erfolgreichen Eröffnungen in Mexico City, Manchester und Melbourne! Wir sind unseren Partnern für ihre unermüdliche Unterstützung dankbar und freuen uns darauf, gemeinsam mit ihnen unsere Freunde in Basel zu begrüssen, wenn sie in die immersive Welt von Jurassic eintreten!»

Andreas Waschk, CEO der Explorado Group, sagte: «Nach dem großen Erfolg in Köln und Berlin sind wir begeistert, diese außergewöhnliche Ausstellung in die Messe Basel zu bringen. Fans haben nun die unglaubliche Möglichkeit, Dinosaurier in Lebensgrösse hautnah zu erleben.»

Thomas Dürr, Gründer und Inhaber von act entertainment, sagt: «Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, mit Jurassic World - The Exhibition eine weitere Ausstellung von Weltformat nach Basel zu bringen. Die Besucherinnen und Besucher werden von der lebensechten Begegnung mit den Dinosauriern begeistert sein; es ist wirklich so, als wäre man mitten im Film. Einmal mehr bestätigen wir damit die führende Position von Basel als Destination für Events und Messen in der Schweiz.»

Roman Imgrüth, CEO Exhibitions & Events, MCH Group, sagt: «Es ist grossartig, dass Jurassic World – The Exhibition im Messe-Quartier zu Gast sein wird. Wir schätzen die Zusammenarbeit mit Thomas Dürr und dem Team von act entertainment sehr und werden alles daransetzen, dem Publikum ein fantastisches Erlebnis und eine perfekte Plattform zu bieten.»

Informationen und Tickets Jurassic World: The Exhibition öffnet am Freitag, dem 11. Oktober 2024 für das Publikum und wird für begrenzte Zeit in der Halle 1 der Messe Basel zu sehen sein. Der Vorverkauf beginnt am 23. September 2024. Die Eintrittspreise für Jurassic World: The Exhibition beginnen bei CHF 36.00 für Kinder (ab 3 Jahren) und CHF 44.00 für Erwachsene (ab 16 Jahren). Es gibt diverse weitere Tarife für Familien, Gruppen, AHV, Schulen und Studierende. Die Eintrittskarten sind für ein bestimmtes Zeitfenster gültig. Die Ausstellung ist geöffnet von Dienstag bis Donnerstag und am Sonntag von 10 – 18h, an Freitagen und Samstagen von 10 – 20 Uhr. Ort: Messe Basel, Halle 1.2. Eingang Seite Riehenring, 2. Stock, 4005 Basel Weitere Infos zu Jurassic World: The Exhibition

