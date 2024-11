1/5 Auf dem Basler Marktplatz spielen sich vor der Heim-EM Handballerinnen vertikal warm. Foto: UMB / Benjamin Faes / Adrian Ehrbar

Anstatt auf einem horizontalen Feld auf dem Boden zeigen Handballerinnen ihre Tricks in luftiger Höhe und auf einem gelben, vertikalen Spielfeld an einer Fassade. «Who has the balls to change IT?» lautet das Motto dazu. So erfährt das Publikum auf dem Basler Marktplatz an diesem November-Samstag, dass Frauen im Sport und in der IT verhältnismässig noch immer zu wenig im Rampenlicht stehen.

Hinter der Aktion steckt das Schweizer IT-Unternehmen UMB (vgl. Box), das als Turniersponsor des SHV während der Heim-EM 2024 fungiert. Martin Gartmann, CEO von UMB: «Mit intelligenten IT- Lösungen kreieren wir für unsere Kunden Zeit, damit sie ihre Ideen umsetzen können. Auch aussergewöhnliche wie zum Beispiel ein vertikales Promotionsspiel. An der EM in Basel sehen wir viele Nationalspielerinnen mit dem Mut zur Veränderung. Auch im Feld der IT-Spezialisten muss sich der momentane Frauen-Anteil von 16% merklich ändern.»

Auf sich aufmerksam machen möchte die Schweizer Frauen-Nati auch auf dem Handball-Feld. Ernst gilt es schon kommende Woche. Am Freitag, 29. November, um 18 Uhr startet für sie die Mission «Heim-EM» mit dem Spiel gegen die Färöer. Danach stehen die Partien gegen Dänemark (1. Dezember, 18 Uhr) und Kroatien (3. Dezember, 20.30 Uhr) auf dem Programm. Schafft die Schweiz die Überraschung, geht sie auch in der St. Jakobshalle vertikal und zieht in die Hauptrunde ein?

Den Fans in Basel wird auch sonst viel geboten. Der SHV feiert während der EM in Basel seinen 50. Geburtstag, lädt zur Jubiläumsparty und veranstaltet spannende Podiums-Diskussionen. In den Räumlichkeiten der St. Jakobshalle ist eine Fan-Zone eingerichtet, Gross und Klein kommen auf ihre Kosten. Exklusive Kunden- oder Mitarbeiterevents können derweil in einer entspannten Atmosphäre im VIP-Bereich durchgeführt werden. Und an den Tagen, an welchen die Schweiz in Basel nicht auftritt, sind die Französinnen und somit niemand Geringeres als die Weltmeisterinnen zu bestaunen.

Breite Unterstützung Für die aussergewöhnliche Heim-EM-Kampagne darf der Verband auf Unterstützung aus der Wirtschaft zählen. Als National Supplier konnten neben den Hauptsponsoren CONCORDIA, Die Mobiliar und Mitsubishi auch das Informatik-Unternehmen UMB, die Stadt Basel sowie der Blick als Medienpartner gewonnen werden. Für die aussergewöhnliche Heim-EM-Kampagne darf der Verband auf Unterstützung aus der Wirtschaft zählen. Als National Supplier konnten neben den Hauptsponsoren CONCORDIA, Die Mobiliar und Mitsubishi auch das Informatik-Unternehmen UMB, die Stadt Basel sowie der Blick als Medienpartner gewonnen werden.

