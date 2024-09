Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Noch vor wenigen Jahren dümpelte das Schweizer Frauen-Nationalteam im europäischen Handball-Niemandsland. Eine Teilnahme an einer Welt- oder Europameisterschaft schien utopisch. Jetzt ist alles anders. Nationalspielerinnen schreiben nach den Partien für die Kinder stundenlang Autogramme, 3000 und mehr Fans pilgern in die Hallen. Warum? Verband und Sponsoren investierten gezielt, in der CONCORDIA Handball Akademie werden die besten Talente ausgebildet, Leistungsträgerinnen spielen in den besten Ligen der Welt.

Alessia Riner, Mia Emmenegger und Lea Schüpbach (v.l.n.r.) zählen zu den Schlüsselspielerinnen des Nationalteams. Foto: Adrian Ehrbar 1/6

Das junge Team hat an der Heim-EM das Zeug über sich hinauszuwachsen. Die Achse um Torhüterin Lea Schüpbach, Spielmacherin Kerstin Kündig und Rückraum-Spielerin Daphne Gautschi ist eingespielt. Gepaart mit den aufstrebenden Talenten Mia Emmenegger (19), Tabea Schmid (21) oder Alessia Riner (20) darf in der EM-Gruppe mit Dänemark, Kroatien und den Färöern von einem Weiterkommen geträumt werden. Schafft die Schweiz vor hoffentlich voller St. Jakobshalle den historischen Coup und erobert die Herzen der Sport-Schweiz?

Den Fans in Basel wird auch sonst viel geboten. Der SHV feiert während der EM in Basel seinen 50. Geburtstag, lädt zur Jubiläumsparty und veranstaltet spannende Podiums-Diskussionen. In den Räumlichkeiten der St. Jakobshalle ist eine Fan-Zone eingerichtet, Gross und Klein kommen auf ihre Kosten. Exklusive Kunden- oder Mitarbeiterevents können derweil in einer entspannten Atmosphäre im VIP-Bereich durchgeführt werden. Und an den Tagen, an welchen die Schweiz in Basel nicht auftritt, sind die Französinnen und somit niemand Geringeres als die Weltmeisterinnen zu bestaunen.

Breite Unterstützung Für die aussergewöhnliche Heim-EM-Kampagne darf der Verband auf Unterstützung aus der Wirtschaft zählen. Als National Supplier konnten neben den Hauptsponsoren CONCORDIA, Die Mobiliar und Mitsubishi auch das Informatik-Unternehmen UMB, die Stadt Basel sowie der Blick als Medienpartner gewonnen werden. Für die aussergewöhnliche Heim-EM-Kampagne darf der Verband auf Unterstützung aus der Wirtschaft zählen. Als National Supplier konnten neben den Hauptsponsoren CONCORDIA, Die Mobiliar und Mitsubishi auch das Informatik-Unternehmen UMB, die Stadt Basel sowie der Blick als Medienpartner gewonnen werden.

