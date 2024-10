Erstklassige Konzerte, Lichtkunst und Kulinarik im Zauberwald Lenzerheide

Hochkarätiges Line-up auf der Waldbühne

Der deutsche Sänger und Songwriter Max Giesinger eröffnet am 12. Dezember die Zauberwaldzeit mit der «ewz»-Night. Schlag auf Schlag geht es danach am Startwochenende mit erstklassigen Live-Konzerten weiter. Am 15. Dezember wird Gentleman, der Reggae in und aus Deutschland auf die internationale Bühne gebracht hat, den Musikfans einheizen. Auch andere Musikrichtungen bereichern das Konzertprogramm in der Vorweihnachtszeit mit mitreissenden Rhythmen.

Nach den Weihnachtstagen sorgt das Bieler Ausnahmetalent Nemo am 26. Dezember für eine ausgelassene Stimmung im Zauberwald. Nur einen Tag später, am 27. Dezember, wird Joya Marleen ein unvergessliches Konzert bieten.

Ein abwechslungsreiches Kinderprogramm

Der Zauberwald Lenzerheide bietet auch Familien mit Kindern ein einmaliges Erlebnis. Neben dem bekannten Bündner Liedermacher Linard Bardill wird unter anderem der Kinderchor Singvögel aus Graubünden mit ihrem neusten Projekt «Regabogabunt» für Lieder mit Ohrwurmcharakter sorgen. Ein Mitmach-Event für alle bietet zudem der Schwiizergoofe Workshop, der eine megagigagoofige Party bietet. Auch Andrew Bond wird mit seiner magischen Show das Publikum verzaubern.

Programm-Highlights beim Classic Corner

Beim Classic Corner hallen feine Töne klassischer Musik mitten durch den winterlichen Zauberwald. Die Rundbühne unter freiem Himmel bietet ein aussergewöhnliches Konzertformat, das mit einem abwechslungsreichen Programm eine ganz spezielle Atmosphäre schafft. Mit dem Ensemble «La Bargeda» der Musikschule Grischun Central oder dem «Jungen Orchester Graubünden» wird die Freude junger Menschen an der klassischen Musik vor Ort spürbar.

Facettenreiche Lichtinstallationen

Auch die Lichtkunst ist ein ebenso unverwechselbarer Bestandteil des Zauberwalds. 18 unterschiedliche Kunstwerke, kuratiert vom lokalen Kreativkollektiv NOA (No Ordinary Art), lassen die Besucher:innen auf dem Waldrundgang die einzigartige Lichtkunst erleben. Neben «Der kleine Prinz» der Schulen Vaz/Obervaz und Bonaduz, wird auch das beliebte Kunstwerk «Mond» in der Version 2.0 von Nominal zu sehen sein. Mit einer Wand aus beweglichen Spiegeln bietet ausserdem auch ein Prager Architektenduo mit seinem Kunstobjekt «Reflexe» ein weiteres Highlight des vielschichtigen Lichtkunst-Erlebnisses.

