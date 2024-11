Engadiner Langlauf-Winter – neu mit Weltcuprennen

Schon gehört? Nebst dem legendären Engadin Skimarathon finden in der Marathonwoche noch andere Langlaufrennen statt, so etwa der Engadin Nachtlauf. Die beiden Läufe eignen sich bestens für ein perfektes Langlauferlebnis.

1/3 Engadin Skimarathon Foto: Swissimage

Man kennt ihn einfach, den Engadin Skimarathon, der am Sonntag, 9. März 2025 zum 55. Mal ausgetragen wird. Für viele Langläufer gehört er zum fixen Programmpunkt im Langlauf-Winter, ist Trainingsmotivator und Herausforderer zugleich. Der «Engadiner» ist jedes Jahr aufs Neue ein bleibendes Erlebnis, auf das keinesfalls verzichtet werden darf. Aber wenn man schon trainiert und sich für die 42 Kilometer bereit fühlt, würde doch auch mehr drin liegen!

Nächtliche Einstimmung

Bereits sechsmal wurde der Engadin Nachtlauf am Donnerstagabend vor dem Skimarathon durchgeführt. Auf 17 Kilometern gleiten die Läufer zwischen Sils und Pontresina durch die Nacht, begleitet vom Engadiner Sternenhimmel. Wer die mystische Stimmung in der Dunkelheit noch nicht erlebt hat, sollte unbedingt ein paar Tage früher anreisen und sich am Donnerstag, 6. März, um 19 Uhr, auf die idyllische Strecke begeben. Nicht nur das Laufen in der Nacht im Schein der eigenen Stirnlampe wird den Läuferinnen und Läufern in Erinnerung bleiben – auch das spezielle, von Musik untermalte Ambiente. Teil dieser Lichterkette zu sein, wird zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Langlaufbegeisterten.

Lust auf einen der Läufe erhalten? Informationen und Anmeldung unter www.engadin-skimarathon.ch. Übrigens: bis 31.12.2024 gelten noch reduzierte Startgeldgebühren.

Marathonwoche 2025 Sonntag, 2. März 2025: 24. Engadin Frauenlauf, 17 km von Samedan nach S-chanf Mittwoch, 5. März 2025: 39. Engadin Jugendsprint, ca. 800 m in Samedan Donnerstag, 6. März 2025: 7. Engadin Nachtlauf, 17 km von Sils nach Pontresina Sonntag, 9. März 2025: 16. Engadin Halbmarathon, 21 km von Maloja nach Pontresina Sonntag, 9. März 2025: 55. Engadin Skimarathon, 42 km von Maloja nach S-chanf Sonntag, 2. März 2025: 24. Engadin Frauenlauf, 17 km von Samedan nach S-chanf Mittwoch, 5. März 2025: 39. Engadin Jugendsprint, ca. 800 m in Samedan Donnerstag, 6. März 2025: 7. Engadin Nachtlauf, 17 km von Sils nach Pontresina Sonntag, 9. März 2025: 16. Engadin Halbmarathon, 21 km von Maloja nach Pontresina Sonntag, 9. März 2025: 55. Engadin Skimarathon, 42 km von Maloja nach S-chanf

Oder doch eine frühere Einstimmung?

Vom 24. bis 26. Januar 2025 werden COOP FIS Langlauf-Weltcuprennen im Engadin ausgetragen. Rund 200 internationale Spitzenathletinnen und -athleten der Langlauf-Elite werden sich in fünf Wettkämpfen an den drei Tagen in Silvaplana im Engadin messen. Für Langlauf-Fans bietet der Anlass die perfekte Gelegenheit, den Profis aus nächster Nähe zuzuschauen, sie anzufeuern und ihnen Technik-Tricks abzuschauen.

Tickets und alle Infos gibt es unter www.weltcup-engadin.ch

Bei diesem Beitrag handelt es sich um Werbung.