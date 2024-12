1/8 Foto: © Home Box Office. All Rights Reserved.

Das Dune-Universum, ursprünglich vom gefeierten Autor Frank Herbert erschaffen, wird mit der brandneuen Serie «Dune: Prophecy» erweitert. Im Mittelpunkt stehen zwei Harkonnen-Schwestern, die sich gegen mächtige Feinde behaupten müssen, um das Überleben der Menschheit zu sichern. Die neue Serie, die auf dem Roman «Sisterhood of Dune» von Brian Herbert und Kevin J. Anderson basiert, zeigt den epischen Kampf um Macht und Loyalität. Die Schwestern kämpfen gegen dunkle Mächte, die die Zukunft der Menschheit bedrohen, und gründen dabei den Bene-Gesserit-Orden, der später eine zentrale Rolle im Dune-Universum spielt.

Die starbesetzte Serie vereint gleich zahlreiche bekannte Gesichter: Neben Emily Watson und Olivia Williams sind unter anderem Mark Strong («The Penguin»), Travis Fimmel («Vikings»), und Jodhi May («Game of Thrones»), mit an Bord. Unter der Leitung von Showrunnerin Alison Schapker, bekannt durch Serien wie «Altered Carbon», bietet «Dune: Prophecy» actiongeladene Szenen, emotionale Tiefe und ein eindrucksvolles Set-Design.

Mit dieser neuen Serie knüpfen die Schöpfer an den Erfolg von Denis Villeneuves gefeierten Verfilmungen «Dune» und «Dune: Part Two», an, die in den letzten Jahren die Zuschauer weltweit begeisterten. Während Villeneuve die epische Geschichte von Paul Atreides erzählte, wirft «Dune: Prophecy» nun einen Blick auf die Ursprünge des Dune-Universums und verspricht, die Fans mit einer packenden Handlung und imposanten Bildern zu fesseln.

«Dune: Prophecy» ist ab 18. November exklusiv bei Sky Show verfügbar.

