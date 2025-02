Die ZSC Lions greifen nach Europas Krone

Am 18. Februar treten die ZSC Lions in Zürich zum Finalspiel in der Champions Hockey League an. Gegen das schwedische Top-Team Färjestad Karlstad spielen sie um die European Trophy und somit um den Titel des Club-Europameisters.

Beim Thema Champions Hockey League schlagen in Zürich die Hockey-Herzen höher. Zu schön sind die Erinnerungen, als die ZSC Lions 2009 den europäischen Titel bereits in die Limmatstadt holten. Nun, 16 Jahre später, stehen sie erneut im europäischen Rampenlicht. Im CHL-Finale am 18. Februar empfangen die Zürcher die schwedische Spitzenmannschaft Färjestad Karlstad. Das Heimrecht sicherten sich die ZSC Lions dank mehr Punkten über die gesamte CHL-Saison, und so dürfen sie auf die grosse Unterstützung ihrer Anhängerschaft zählen.

Enges Duell erwartet

Die beiden Finalisten standen sich zuletzt in der Saison 2014/15 in der Champions Hockey League gegenüber. Damals gingen beide Spiele der Gruppenphase in die Overtime, wobei Färjestad schliesslich gewann (3:2 OT und 4:3 OT).

Auch wenn die Resultate von vor zehn Jahre kaum mehr Relevanz haben, darf dennoch eine enge Partie erwartet werden. In der aktuellen CHL-Saison lieferten sich die beiden Mannschaften ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Regular Season schlossen sie als Erster (Färjestad, 17 Punkte) und Zweiter (ZSC Lions, 14 Punkte) ab. In den Playoffs tauschten die beiden dann in der Gesamtwertung die Plätze (1. ZSC Lions, 30 Punkte; 2. Färjestad 29 Punkte), erzielten über die gesamte Saison hinweg exakt gleich viele Tore (49) und kassierten nur ungleich wenige Gegentreffer (Färjestad 22, ZSC 24).

Wer wird Topskorer?

Auch im Rennen um die Topskorer-Krone liefern sich die Spieler der beiden Finalisten ein spannendes Duell. Drei von ihnen haben noch Chancen auf die Auszeichnung als Europas gefährlichster Skorer: Sven Andrighetto (ZSC Lions, 20 Punkte), Oskar Steen (Färjestad, 18 Punkte) und Denis Malgin (ZSC Lions, 17 Punkte). Mit weiteren Punkten im Finalspiel können sie das Rennen für sich entscheiden.

Der CHL Final 2025 im TV: Das CHL-Finalspiel zwischen den ZSC Lions und Färjestad Karlstad wird am 18. Februar um 20:15 Uhr wie folgt live übertragen: SRF 2, RTS 2 und RSI LA 2

