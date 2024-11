Die vier Schweizer Teams vor dem CHL-Playoff-Start

In der Champions Hockey League beginnt mit der Knock-out-Runde die heisse Phase. Alle vier Schweizer Teams haben den Sprung in die Playoffs geschafft und hegen Ambitionen auf den europäischen Titel.

Die Regular Season war fest in Schweizer Hand: Drei der vier NL-Vertreter haben sich unter die Top 5 der besten Teams Europas eingereiht und sich so eine optimale Ausgangslage für die CHL-Playoffs geschaffen. In der K.o.-Runde, die am 12./13. November beginnt, werden die Paarungen aufgrund der Tabellenplätze zugeteilt (1. vs. 16, 2 vs. 15. usw.).

Die ZSC Lions treffen als Tabellenzweite auf den DEL-Vertreter Straubing Tigers. Die Deutschen sicherten sich bei ihrer zweiten CHL-Teilnahme erneut die Playoff-Qualifikation – mussten jedoch darum zittern. In der Regular Season überzeugte das Team um Top Scorer Marcel Brandt mit Siegen gegen den schwedischen Meister Skellefteå AIK und den tschechischen Vizemeister Dynamo Pardubice.

Fribourg-Gottéron, das die Regular Season als Fünfter abschloss, misst sich mit dem schwedischen Spitzenclub Växjö Lakers. Der vierfache SHL-Champion zeigt in der bisherigen Saison eine durchwachsene Bilanz, hat aber in der Vergangenheit in den CHL-Playoffs oft überzeugt – insbesondere gegen Schweizer Teams. 2015/16 scheiterten die ZSC Lions in den Viertelfinals an Växjö, eine Saison später traf es den SC Bern in derselben Runde. Erst letzte Saison durchbrach Genève-Servette den Bann und qualifizierte sich gegen den damaligen schwedischen Meister für den CHL-Final.

Zu guter Letzt kommt es in der Round of 16 auch zu einem rein schweizerischen Duell mit viel Brisanz – dem Léman-Derby. Der Lausanne HC, Dritter der Regular Season, trifft auf Titelverteidiger Genève-Servette (14.). Dieses packende Duell hat es in dieser Form in der CHL noch nie gegeben. Ein Aufeinandertreffen zweier NL-Teams gab es in der CHL bisher ohnehin erst ein einziges Mal: In der Saison 2016/17 sicherten sich die ZSC Lions im Achtelfinal gegen den HC Lugano mit einem Gesamtskore von 6:5 das Weiterkommen.

Die Round of 16 beginnt mit den Hinspielen am 12./13. November und entscheidet eine Woche später mit den Rückspielen am 19./20. November über die Viertelfinalisten.

