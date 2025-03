Als der Jurassier Arnaud Frésard die Weingegend Mendoza in Argentinien entdeckte, stand schnell fest: Hier wollte er leben und Wein anbauen, aber nichts Herkömmliches, sondern spannende und nachhaltige Weine, die auch junge Weingeniesser ansprechen.

Sein Bruder Florian lässt sich von der Begeisterung seines Bruders anstecken und bald einmal siedeln auch die Eltern und Gibbs, der Hund der Familie, nach Argentinien um. Gemeinsam bauen sie das Weingut 3SAPAS auf, was übersetzt «drei Schweizer am Fuss der Anden» bedeutet. Mit den drei Schweizern sind Arnaud, Florian und Gibbs gemeint. Denn der Golden Retriever Gibbs spielt auf dem Weingut eine wichtige Rolle. Als Happyness-Manager bringt er seiner immer grösseren Fangemeinde in coolen Videos die Geheimnisse von gutem Wein näher.

Die Weinwelt hat einen eher traditionellen Ruf. Im Gegensatz dazu wollten die Brüder Frésard mit diesem Image brechen und Weine anbauen, die von der Traube bis zum gefüllten Glas positive Impulse setzen, lockerer und zugänglich sind, Spass machen und den Ansprüchen von heute und morgen entsprechen. Sie arbeiten mit zertifizierten nachhaltigen Anbaumethoden, umweltbewussten Verpackungen und leisten einen konkreten Beitrag zu Aufforstungsprojekten, indem 3SAPAS für jede verkaufte Weinflasche einen Baum pflanzt.

3SAPAS produziert mit einem kleinen, hoch qualifizierten Team im sonnenverwöhnten Uco-Tal bei Mendoza auf 1100 m Höhe und mit Blick auf die Anden fruchtige, geschmacksintensive und lebendige Weine wie Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon, Chenin Blanc und Viognier. Das Leitprinzip der gesamten Auswahl ist ein Säuregehalt, der für ausgewogene Weine mit einem fruchtigen Profil sorgt. Diese Weine sind inzwischen auch in der Schweiz immer beliebter und regelmässig auf der Online-Plattform QoQa.ch erhältlich.

Exklusiv vom 24. bis 26. März, für 48 Stunden, in der Schweiz über QoQa.ch erhältlich Der 3SAPAS Viognier 2023 Unser Viognier: Ein aromatisches, florales Bouquet mit weissen Früchten, seidiger Cremigkeit, veredelt durch feine Noten von kaukasischer Eiche, von Vinous mit 92 Punkten ausgezeichnet. Der 3SAPAS Blend Icono 2022 Unser Blend Icono: Eine Co-Fermentation aus Malbec, Merlot und Chenin Blanc, gereift in kaukasischen Eichenfässern, die eine feine, florale Note. Eine komplexe, vielschichtiges, facettenreiche Cuvée mit Aromen, die von fruchtig über blumig bis hin zu mentholartigen Noten reichen.

