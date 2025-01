Von der Idee zur Traumreise

Tauche ein in die Welt des Reisens, lass dich von den erfahrenen Spezialist:innen vor Ort individuell beraten und erhalte exklusive Einblicke in Trends und Geheimtipps. Während du durch die lebendig gestalteten Messestände schlenderst, kannst du bereits von deinem nächsten Abenteuer träumen – oder es direkt planen!

Die Ferienmesse Bern verwöhnt nicht nur deinen Entdeckergeist, sondern auch deinen Gaumen. Lass dich von internationalen Köstlichkeiten begeistern und geniesse deinen Messebesuch mit allen Sinnen.

Neue Horizonte entdecken

Die Ferienmesse Bern bringt die ganze Welt an einen Ort: von exotischen Paradiesen bis hin zu aktiven Reisen in die beeindruckende Bergwelt der Alpen. Neben bekannten Klassikern erwarten dich auch spannende neue Destinationen und exklusive Angebote, die nur vor Ort verfügbar sind. Mit über 170 Ausstellenden aus der ganzen Welt ist die Ferienmesse Bern während vier Tagen das grösste Reisebüro der Schweiz.

Reisen neu erleben – individuell und bequem

Eine ganze Messehalle widmet sich dem Thema Busreisen: Ob komfortable Rundreisen oder spannende Tagesausflüge, hier findest du Inspiration und Infos für jede Gelegenheit. Im Spezialbereich «Freiheit auf 4 Rädern» schlägt das Herz aller Fans von Wohnmobilen und Vanlife höher. Lass dich von kreativen Individualreisen begeistern, entdecke die neuesten Wohnmobile und finde alles, was du für dein persönliches Abenteuer brauchst.

Inspirierende Vorträge

Nutze die einzigartige Gelegenheit, «die Welt an einem Tag zu bereisen», ohne Bern zu verlassen. Mit über 300 Vorträgen zu faszinierenden Reisethemen wird jeder Vortrag zu einem Abenteuer. Lass dich inspirieren von Berichten über die Polarwelten, spannende Entdeckungen in Nordamerika und Afrika oder tauche ein in die kulinarische Vielfalt Asiens.

Jetzt Tickets sichern – die Welt wartet auf dich! Starte mit uns ins Reisejahr 2025. Sichere dir dein Ticket auf ferienmesse.ch/tickets und freu dich auf vier Tage voller Reise-Inspirationen. Deine Traumferien beginnen hier – wir freuen uns auf dich!

Bei diesem Beitrag handelt es sich um Werbung.